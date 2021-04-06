香港政治變局之下，激進反對派被政治清理，選舉把關十分嚴厲和追責，「中間反對派」小心翼翼、戰戰兢兢；可以預料，今後的政局會風平浪靜，沉悶寡淡，沒啥看頭，市民對政治的興趣也會大減。

行政長官人選大概也會回到回歸初期的狀況，建制派大佬大喊一聲我挺誰就一吼定江山，建制派就會支持誰。這樣的局面好不好呢？時下難論。這要看從甚麼立場和角度評估香港的大局及未來發展，也要看香港失去了甚麼、得到了甚麼，不同的人會有不同的結論。

現在可以肯定的是，今後香港變成甚麼樣子，「一國兩制」變成甚麼樣子，大多數香港人是否滿意，是否覺得對得起列祖列宗和子孫後代，責任全在香港特區政府和建制派了。香港若還搞不好，那就和反對派、攬炒派、外國勢力干預沒有多大關係了。

當然，反中亂港勢力、外國干預勢力還是有很大能量的，社會基礎還是深厚的，他們絕對是「人還在，心不死」，他們還會尋機在各方面興風作浪。不過，變局之後，香江府衙確乎如某官員所說，要槍有槍、要炮有炮、要法律有法律。如果打不退內外敵人的進攻，平不了他們的搗亂破壞，那就責任難逃！

可見，香港今後搞成甚麼樣子，關鍵還在香江府衙、建制派自身的作為，他們再不能像過往似的，把事情都賴給「上面不清晰，手中無工具」也。

而香江府衙、建制派的作為如何，關鍵的關鍵還是甚麼樣的人掌握管治權、執政權，他們是否德才兼備，是否政治上可靠又具才幹。這樣的人不能只是特首和管治班子，必須是一大批人，要在行政、立法、司法、公務員隊伍、公職人員中有一大批人。但是，這樣一大批人，中央和特區到哪裏去找？

說來說去，還是回到了「港人治港」的歷史狀況及構成上來。這個問題不解決，香港難有大改進。