美國挑起新冷戰，企圖在全球組成所謂的「民主聯盟」對抗中國，如意算盤是否打得響？有美媒大潑冷水，指如果被迫在中美之間選擇，大多數國家將會同時選擇兩者，因為他們根本無法選邊站。是的，世界已發生翻天覆地的變化，如今的中美對抗與當年的美蘇對抗不可同日而語，中國經濟實力和影響力並非前蘇聯所能比擬，甚至已不亞於美國，各國不可能再整齊劃一地分成兩邊。

其他國家姑且不說，向來與美國同聲同氣的歐盟，在對華政策上就有明顯的差異。德國總理默克爾一再重申不會在中美對抗選邊站，法國總統馬克龍則不斷強調「歐洲自主」，反映歐盟政治歸政治，經貿歸經貿，壓根兒不希望與中國脫鈎，更不希望充當美國打手。而東南亞各國與中國經貿關係日益密切，已成為第一大貿易夥伴，更不可能跟隨美國遏華。日前訪華的馬來西亞外長希沙穆丁，稱呼中國外長王毅為「永遠的大哥」，雖然只是表達個人尊重，但已足以證明中國與東盟關係密切。

說到底，天下攘攘，皆為利往。大多數國家看重的是經濟利益，而不是虛無縹緲的意識形態之爭，對新冷戰更是毫無興趣。即使是美國企業，也未必跟隨華府政策。大型電動車生產商特斯拉甚至與特朗普唱反調，在上海設立了超級工廠，更預料中國將是其生產車輛最多的地方、最大的市場。美國飛機製造商波音行政總裁卡爾霍恩也警告，中美長期貿易僵局將對波音造成惡果，若波音被中國這個市場拒之門外，將承受不了這個後果，同時令競爭對手有機會乘虛而入。

這才是老實話，中國既是全球第一貿易大國，更是全球最大消費市場，美國企業尚且不願捨棄，何況是其他國家。華盛頓抱着冷戰思維，企圖將世界重新推向分裂和對抗，分明是逆潮流而動，其最終結果只能是搬石頭砸自己。