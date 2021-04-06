「三無大廈」由來已久，但一直被社會忽略，直到近年嚴重事故迭生，才引起大眾關注，「三無」即是沒有業主立案法團、沒有居民組織及沒有管理公司。大家可以想像沒有管理公司，居所會變成怎樣？有人會關注治安，亦有人憂慮衞生，還有維修設施問題，例如消防、升降機、外牆及渠管，如果沒有業主立案法團負責，業主難以達到共識，令大廈百廢待修，久而久之，積累問題終於會爆發，一爆便可能一鑊熟，牽涉人命傷亡，屢見不鮮。

三無大廈淪為城市炸彈，《東方日報》多次重點報道，政府充耳不聞，多區爆疫封鎖強檢仍未意會其嚴重性，未有積極跟進，記者日前視察土瓜灣及觀塘等舊區，發現區內的三無大廈缺乏維修管理及劏房等問題毫無改善，不少舊樓充斥劏房，喉管亂駁亂改導致滲漏及失去隔氣功效，卻沒有處理，而且後巷天井垃圾堆積，老鼠橫行，造成播疫風險。這個播毒溫床極有可能是催化疫情、令其遲遲未斷尾的原因，一眾源頭不明個案可能由此而來。

政府多年來闊佬懶理，任由三無大廈自生自滅，但所產生的後遺症卻由全港市民承擔，這些地方都是處於鬧市中心，交通人流頻繁，難道大廈居民染了疫不會到處走？老鼠只會留在大廈裏面？這不是一幢大廈的事情，而是關係到全港市民，政府沒有理由袖手旁觀。

這些舊廈業權分散，而且有些業主是高齡人士，除了單位之外，沒有其他資產收入，很難叫他們個別出錢維修，而政府亦難以動用公帑替大廈進行維修，治本方法是協助該類大廈成立法團，讓自己大廈自己理，業主負起管理責任，以降低因管理不善而導致的衞生問題，減低播疫風險，同時可設立維修補貼優惠，為經濟有困難業主提供資金援助，雙管齊下，逐步改善，起步是最困難，但不踏出第一步，問題永遠沒法解決。