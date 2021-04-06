全球面對新冠肺炎疫情超過一年，逾1.3億人確診，286萬人死亡；而香港則有逾1.1萬人確診，205人死亡。應付新冠肺炎病毒，可以說只有兩個方法：一是做好嚴謹的防疫安排，政府制訂的政策和措施要準確，而市民又願意跟隨。二是與病毒共存，有七成市民接種疫苗，使全城成為免疫城市，對病毒的顧忌可以減到最低。但是直到現在，香港仍不時出現源頭不明個案，換言之，有病毒未斷鏈，在社會內暗中傳播，有隱性傳播鏈。所以，香港要擺脫新冠病毒糾纏，港人須放下任何的執着，在科學和客觀的原則下，聽從醫生意見，接種疫苗，齊心抗疫。

以上述的兩個方法，似乎第二個方法變數較少，只要有七成市民願意接種疫苗，就可以大功告成，以後市民對付病毒就如同對付感冒菌一樣，每年接種疫苗便可。現時接種疫苗，仍不時傳出有副作用，故此，政府應做多些工作加強市民對接種疫苗的信心，例如追科興公布相關數據，並且盡快公布疫苗出現副作用的因由和醫療結果，以證明其與疫苗的關係。

至於第一個方法，變數比較多。首先，特區政府抗疫策略飄忽，而且不時自相矛盾。復活節前，政府因應確診人數下降至單位數字，便開始「鬆綁」，包括海灘、泳池、墳場、圖書館、博物館等地方。但另一方面，衞生防護中心發言人和醫生專家卻又不斷公開呼籲市民少去人多的地方。可能香港人已經厭倦於抗疫，再加上復活節假期，故不少地方人頭湧湧，成千上萬。究竟特區政府想點？

其次，政府最近放寬一些會聚集人群的地點，包括食肆、電影院等，讓它們可以在有條件下營業。但有同樣情況的酒吧、卡拉OK、麻雀館等，卻仍然不准開店經營。為何不可以規定酒吧2或4人一枱、卡拉OK限制4人一房、麻雀館的枱有相當距離，讓它們也可以經營維生，免致關門結業，造成失業潮？政府政策矛盾百出，令人不服，這些政策究竟是人定的還是火星人定的？

第一個方法主要靠人決定和執行，自然變數也多。特別是特區政府連一些基本執行能力和意志都欠奉，多個部門都被傳媒揭發員工在工作期間偷懶，包括口岸把關員工在開工時睡着了，無意積極檢查過關車輛和司機；而在一些舊區，污水渠滲漏及亂駁、後巷積滿垃圾廢物、老鼠曱甴橫行而無人檢查和向當事人提控。

抗疫靠政府？係咁先！

抗疫靠疫苗？係靠自己主動去接種！

天助自助者，你點睇？