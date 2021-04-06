隨着疫情放緩，專家揚言「現階段有機會清零」，本港防疫措施亦漸見鬆懈。惟令人不解的是，食肆可以放寬限制，演唱會可以重開，偏偏酒吧仍是復業無期。反觀無牌樓上吧則多如雨後春筍，掃之不絕，合法經營者卻要納空租，難怪業界哭聲震天，繼哀求政府放條生路無果後，又搞起接力絕食抗議。

然而幾可斷言，業界如何抗爭也是徒勞，皆因政府官員根本不知民間疾苦，更因為鮮去酒吧而不知業界搵食艱難。單是林鄭聲稱「如果飲醉少少，會有更加親密行為，係高風險」，已一棍將酒吧業打死。事實上，新一波疫情已鮮見由酒吧引爆，連食肆都可重開晚市堂食，為何偏要禁絕酒吧營業，當中有何邏輯，相信連廢官自己也說不清究竟。

皆因港府高層向來為官避事，不做不錯，抗疫尤其倚賴所謂的專家意見，專家一竹篙打死一船人，說酒吧高危就是高危，根本不容業界駁斥。像「名潮食館」群組爆發後，專家一口咬定該食肆通風不良，鮮風量僅達申請牌照要求的三分之一，商場隨即單方面終止租約，食肆員工即時失業。惟東主日前召開記者會伸冤，澄清專家視察時部分通風未開啟，聘請大學教授進行測試，證實店舖每小時人均鮮風量超過17立方米的牌照要求。無奈租約既已終止，執笠已成定局，即使「死有對證」亦無補於事。

反而政府忙不迭應專家要求，下令食肆於本月底前將座位間鮮風輸送量達每小時換氣6次，或安裝空氣淨化設備作為代替，進一步增加營運成本。專家亂噏，商界埋單，政府除了照單全收，到底有冇用腦思考？食肆躺着中槍，酒吧更是百詞莫辯，只能等死。一場瘟疫，既見政府無能，又見專家無理，更見市民無知。今日的香港，連抗疫都要分顏色講政治，專家則一味添煩添亂。疫情難治，最大原因是這座城市由上到下皆無腦反智。