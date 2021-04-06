本欄常說，當代年輕人太自我中心，是社會致亂之源。然而，這不代表所有的年輕一輩都是修養欠佳，相反，其中有不少是很好的。

近日香港疫情稍緩，一群畢業近10年的學生忙不迭要約筆者飯敍，知道我喜歡吃素，特地選了一家好的素菜館，結帳時，堅持不讓我付一份錢。如今的年頭，這樣的年輕人算是很能尊師重道了。他們一行數人，全是「黃絲」，跟我的政見不盡相同，但不減對老師的敬意。正因為師生間可以暢所欲言，使我第一次有機會跟反修例期間站在最前線的示威者對話。

他們之中也不全是積極分子，真正會在抗爭中衝到最前的，只有一位。2019年，我童心未泯，試過走到示威現場，刻意一嘗催淚煙是甚麼滋味。當時就有一個舊生託朋友囑咐我，說：「老師，您千萬不要再去試，催淚煙很毒。」日前飯敍，他仍然苦口婆心，3次叫我以後不可如此。這樣一位關心老師的孩子，卻正是他們之中最勇武的那個所謂「黑暴」。

如果說我們的教育是失敗，這群孩子卻對師長很有知恩報恩之心；如果說教育是成功的，他們當中最激烈的一個，卻走上了中文大學外面的二號橋，跟警察對抗。他自謂中過多次橡膠子彈，吸入的催淚煙多得要找中醫調理身體，自己滿身創殘，偏仍惦念着一個10年前教過自己的老師，怕老師嗅一嗅催淚煙會傷了身子。唉！這樣的孩子，你教我怎麼說呢？

其實，很多激進的「黃絲」本質不壞，論品格，可能還遠在一般人之上。不過，或許是因為反對派，以至親西方媒體的宣傳伎倆實在高明，致使很多熱血青年被洗了腦而不自知。

未來，如何在宣傳戰中扳回失地，將一群又一群的大好青年贏回來，就端視在上位者的能力了。