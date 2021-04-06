老鼠捉唔到，無牌生蠔通街市賣又睇唔到！老朽日前曾好激動咁仰天長嘯：食環署都唔知存在有乜意義？唔通淨係養一班怠政無能嘅「高薪廢物」？呢，本報又有大發現喇！港人苦苦抗疫逾年，疫情至今仍然嚴峻，知點解嗎？

呢嗱，庸官口頭就話防疫措施做到「滴水不漏」，又經常吹噓張弛有道，之不過，講就天下無敵，做就無心無力，連監管都求求其其，你話防疫點會唔係牛棚困貓，諸多漏洞吖！衞生署喺2003年起安排健康監察助理於出入境管制站把關，執行與港口衞生有關嘅職務及規管工作，揪出懷疑感染傳染病人士。呢個工作，講真確係任重道遠，係港府預防傳染病嘅第一道屏障。喺疫情如此嚴峻下，若然嚴格把守，確實可以「外防輸入，內防反彈」。

然而，呢啲外判嘅健康監察助理，過去一年屢次喺當值時瞓覺，甚至用口罩當眼罩，蒙住雙眼好大覺瞓，尋其好夢！曾有跨境貨車司機經港珠澳大橋入境本港時，發現檢測更亭內兩名當值外判健康監察助理均好夢正酣，需「響按」叫醒佢哋！阿哥，蛇王瞓覺，仲恍如被人落咗蒙汗藥咁款，直頭瞓到「賊死」，相信畀人抬走甚至丟佢落橋隨波逐流都未識醒，有冇搞錯吖？

涉事「女蛇王」疑獲包庇，有人曾向公司管理層投訴卻未獲受理。有議員批評食衞局局長陳肇始及衞生署署長陳漢儀御下不嚴，口岸不設防，恐令抗疫成果一鋪清袋。事實亦如此，至今最少有4宗確診個案係跨境貨車司機。

外判工蛇王，本報過去曾揭發多個政府部門懶得監管，亂咁「篤數」，當值期間蛇王成風，其中食環署最猖狂，尤其該署嘅防治蟲鼠組人員，當值時打麻雀又得，換去制服到熟食中心打邊爐、隊酒玩骰盅又得，沙灘漫步、攰了就樹蔭小睡又得！老朽終於豁然開朗：食環署嘅存在價值係演繹「蛇鼠一窩」最佳注腳！