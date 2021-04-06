立法會最近修改了自己的「家規」（即《議事規則》），加強了管理，並有「藤條」侍候（即趕離場兼罰扣薪），當然令立法會從此撥亂反正。隨着立法會的構成起着翻天覆地的變化，可以預見，新修訂的《議事規則》多半是備而不用，因要動用這些「嚴刑峻法」的機會已經不大了。

因此，立法會議事效率的改革，議事水平的提升，議員質素和議員表現是否與時俱進，真正發揮有效監督政府施政，真正利用議會平台為民喉舌，為人民的利益促進特區政府的管治有長足的發展，改革及促進香港經濟收入和社會資源的再分配更加符合社會發展的客觀規律，令人民安居樂業，令香港跟得上國家發展的大局，成為可為大灣區騰飛作出特殊而不可取代的貢獻，就必須徹底改革和提升立法會議員的政治視野、政策水平、分析能力、辯論素質、全局胸懷、參政論政決策的宏觀和微觀的水準了。

而議員個人的修養和水平提升，不是修訂《議事規則》就可達到。《議事規則》只是對付蓄意搗亂和破壞者，在議會革新《議事規則》下，無疑持續9年的拉布拖延妨礙政府施政現象較難再出現了，那末市民的目光自然聚焦在40多位以建制派為絕大多數的議員上，怎樣可以為民喉舌，督促和支持政府改善施政，追回過去多年被浪費了的時間，為市民爭取幹多些好事實事，改善市民生計。

擺在立法會面前餘下的任期時間，明顯已非常緊絀，本年度的施政報告及財政預算案已提出的各項施政項目，必須加緊通過實施。而當前更加需要團結全港市民做好對新冠肺炎防疫的普及注射，早日遏止疫情，令香港經濟復甦。基於此，立法會議員更應加強團結，勤政愛民，為全港市民起帶頭垂範作用，取消休會，不放暑假，加班加點，延長議會運作完成所有立法工作，為香港作出更大的貢獻。