功夫茶：變種病毒來勢兇　入境放寬一場空

新冠肺炎疫情持續嚴峻。剛過去嘅5日長假，因放寬防疫措施，海灘、泳池、主題公園、離島如長洲、東龍洲等，處處人龍，無數市民抗疫疲勞大解放，玩創個心，已不知禁聚令為何物！專家警告，鬆綁後疫情反彈大有可能！

事實上，第4波疫情一直彈上彈落，好不容易喺上個月尾首次出現零本地確診，可惜曇花一現，好快又再度斷纜！尋日新增7宗確診個案，4宗屬輸入個案，有兩宗被驗出帶有N501Y變種病毒；另有3宗本地關連個案，為早前染疫嘅豐澤銷售員之家人，包括一名12日大嘅初生男嬰，成為本港暫時最年輕確診者。

令人更感不安及擔心嘅係持續有輸入個案驗出變種病毒。尋日4宗輸入個案，兩名被驗出帶有N501Y變種病毒患者，分別來自印度及巴基斯坦。嗱！據張竹君醫生日前表示，本港累計近200宗變種病毒個案，其中73宗來自菲律賓，其次為巴基斯坦及印度。依家變種病毒來勢洶洶，過去兩周更出現109宗輸入個案，其中菲律賓佔46宗，惟庸官對如何杜絕輸入個案仍束手無策，企定定喺度想等運到？完全冇諗過對高危地區尤其菲律賓實施「禁飛令」！

當斷不斷，反受其亂，庸官又係反應慢九拍。傳染病專家都即時警告並指出，本港近日來自菲律賓、印度及巴基斯坦等高危地區嘅輸入個案急增，唔少患者更帶有變種病毒，一旦流入社區或導致新一波疫情爆發，其速度甚至會比之前更快。阿哥，若不幸而言中，咁就名副其實：一波未平一波又起！喂！唔係波霸跳探戈或肯肯舞，係疫情蔓延爆發上升吖！專家建議港府應果斷禁止上述國家嘅航班抵港，直至當地防疫措施發揮作用再評估情況，以免變種病毒流入社區。

港府要做到「外防輸入」就不能三心兩意，猶豫不決，一味婦人之仁，又考慮到影響好多家庭冇外傭用！依家係防疫關鍵時刻，正所謂「練拳不練功，到老一場空」，若然喺變種病毒大壓境下，放鬆入境等同防疫穿窿，病毒散播好輕鬆，清零通關又係一場空！唔好話「疫苗護照」難產，「又想飛」只能係妄想，甚至癡人說夢！

呢嗱，政府顧問專家仲指出，若巴西變種病毒喺社區出現，市民有機會接種第3劑疫苗！係真唔係吖！打第一針已死得人多，打第二劑科興又接連發生面癱，咁，第3針……功夫茶一諗起都腳軟！庸官，咪再折磨市民咯，唔該做好邊境防疫措施，堵塞防疫缺口，否則一窿促成千古恨，再令香港雞毛鴨血，庸官想搵窿捐都難！