神州觀察：藉撐國貨掀炒風　唯利是圖顯本性

天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。做有利於自己的事，賺更多的錢，都符合人的本性，且不管甚麽樣的機會，總有人能夠及時抓住，想不服都難。

國際上近期掀起抵制中國新疆棉花浪潮，當中亦包括一些在中國市場賺得盆滿缽滿的外國商業品牌，從而激起部分內地民眾強烈的愛國心，實行新帳舊帳一起翻，發起反抵制之餘，紛紛大力追捧國產品牌。只是面對龐大的市場消費需求，此舉勢令相關自家產品成為搶手貨，於是有人敏銳地嗅到此間商機，趁勢炒高來賣，從中牟取暴利，以致國產李寧、安踏等品牌球鞋價格節節攀升，更有熱門鞋款從1,500元左右炒高至近50,000元，不可謂不誇張。

當局對此大為光火，日前並有官方媒體發文狠批炒鞋之人太無良，指行為傷害了廣大消費者的愛國情懷，是在消費民眾的愛國心，要求相關監管部門必須出手打擊，將這等歪風邪氣遏止住。其實除了這些國貨品牌，亦有媒體不忘「提醒」大家，遭熱炒的鞋款中還有大量仿製品，對於一些為表愛國忠誠的民眾來說，肯定虧本虧大了；那又有甚麽辦法？誰叫自己愛國愛得如此「義無反顧」，所受損失惟有打掉牙往肚裏吞。

說起這類「歪風邪氣」，過往還真不少，譬如一些熱門景區，酒店房一到旅遊旺季就抬價；一些人氣產品、稀缺產品，總有「黃牛黨」的身影閃現。消費別人的愛國心又算甚麽？就是敢發國難財的，也大有人在，譬如一些地方遇到旱澇自然災害，物價總漲個不停，以致在新冠肺炎疫情爆發初期，從口罩到消毒液、體溫探測器等防疫產品，悉遭大量囤積、坐地起價，就連武漢重災區亦有人這麽幹。更甚者，當中還充斥假冒偽劣、三無產品，和新冠疫苗、非洲豬瘟疫苗以及兒童平時所用防疫疫苗、針劑一樣，製假售假、謀財害命之舉何曾少過？

政府每次都說要遏止亂象，打壓這類唯利是圖歪風，只是談何容易？都說了，趨利避害乃人的本性，尤其在這個笑貧不笑娼、一切向錢看的年代，人們的道德觀、價值觀一再扭曲變形，甚至屢屢做出突破做人底線之事，誰還顧得了那麽多？也許在他們心目中，如此「好環境」、「好時代」，不想方設法撈錢絕對是傻子。

炒鞋就是炒鞋，千萬別想太多，相信對很多人來說，反而更認為「有錢才是王道」，就像早前炒NIKE和Adidas等國外品牌鞋款一樣，純粹只是因應形勢賺錢，也許過不了多久，又可繼續炒。至於到底甚麽是愛國，該怎麼做，誰又能說得清楚？愛國更不應搞道德綁架，始終強迫無真愛，像河北石家莊的Adidas店外仍然大排長龍，難道要群起吐口水淹死他們？