正論：解剖香港死因　廢官愧對市民

香港已死，這句話在回歸後經常被掛在嘴邊，成為老生常談，卻鮮有人能道出箇中因由。東方為民發聲，多年為本城把脈，今日中央跨版專題，大字標題「政府崩壞，活得悽慘，港人心死，棄城災難」分析報道，字字珠璣，句句到肉，讀後令人心有戚戚然，對本港種種禍根有更深入了解，清楚知道香港是死在一堆廢官之手。

本港由2019年中起兩年間經歷反修例示威及新冠肺炎疫情，社會受到重創，經濟陷入谷底，政府把種種惡運都推卸在暴潮及疫潮身上，忘記自己止暴制亂無期，抗疫不力。歸根究柢，暴疫只是駱駝背上最後一根稻草，正如健康的身體不會無緣無故生出腫瘤，一切問題都是由最基本問題累積，直至城牆倒下，江河決堤。千頭萬緒，萬變卻不離其宗，大致可以從民生、治安及法治三方面談起。

民生無小事，但與市民息息相關的民生事項，卻是由一堆廢官把持，要說香港有多爛，毋須甚麼數據分析，單從肉眼便看到，社會衞生環境惡劣，處處垃圾堆積成山，鬧市大街後巷甚至天井都難幸免，最令人難以忍受鼠患日益嚴重，大鼠戊肝個案佔全球九成，相關指數屢創新高，老鼠橫行無忌，食環署每年投入滅鼠資源以億元計，但枉花金錢，所試新器具零成效被引為笑柄，本報刊載大成街街市鼠群圍噬豬殼，圖片震驚全城。食環署滅鼠不力，防治蟲鼠組屢被揭蛇王偷懶，前署長劉利群成為箭靶，卻升職加薪當上食衞局常任秘書長，即是得到其上司食衞局局長陳肇始賞識，兩個廢官惺惺相惜，任由市民被垃圾老鼠逼得幾乎窒息。

蜀中無大將，陳肇始卻比廖化更不如，何德何能，卻身負重任，抗疫不力，朝令夕改，已知其庸碌無能。食物環境衞生每個範疇都影響民生，陳肇始無一稱職，卻連公共醫療也是她監察，公院服務需求日增，服務水平卻江河日下，醫療事故恒河沙數，醫護大逃亡，人才流失，惡性循環，輸入外地醫護卻受到業界阻撓，最大受害者還是病人。

濫竽充數擔大旗的例子還有運輸及房屋局局長陳帆，一個機電署技術官僚，如何可以處理交通及房屋兩大燙手山芋？未見有何德政，孭鑊卻不絕，交通費高昂有加無減，沙中線短筋醜聞後知後覺，房屋供應長期滯後，樓價不斷飆高，公屋輪候期一再加長，基層被迫以豪宅呎價租住劏房，棲身三無大廈，滿布消防安全衞生危機。生人等上樓等到死，死人卻無葬身之地，不但公營龕位供不應求，私營骨灰龕規管審批緩慢，先人骨灰恐被迫遷，這筆帳原來又是食衞局權責，要算在陳肇始頭上。兩大陳姓廢官，無論生死，遇上他們都只能嘆句倒楣。

雙陳充其量是官場瘀血代謝物，要數政府中最大毒瘤，非律政司司長鄭若驊莫屬，其身不正，上任以來醜聞不絕，民望長期「墊司底」。治安惡化，治亂世用重典，律政司角色舉足輕重，但在鄭若驊掌權下卻徹底腐敗，檢控粗疏，無間道混雜，淪為黑惡保護傘，部下恥與鄭為伍，掀起離職潮，連刑事檢控專員也要輪流署任，難怪黑暴檢控率只得兩成，而且錯漏百出，變相放生。連擲殺動物的疑兇也不檢控，鼓勵虐畜歪風，無論人和動物都被這個司長害得慘。

法治淪亡，司法不公，正義傳媒東方屢受迫害，反中亂港壹傳媒黎智英卻如有保護傘護體，惡行纍纍，多年來卻逍遙法外，刑恐東方報業集團記者案表證成立，有圖有片證據確鑿竟然脫罪，律政司拖延上訴，半年後仍未有聆訊日期，鄭若驊如何向公眾交代？黎自作孽不可活，觸及國安紅線被扣押，又因非法集結而首次罪成。時辰到，報應來，鄭若驊還能保黎智英多久？

特區誕生鄭若驊這個法治毒瘤，亦不幸地滋生了假難民這個治安大毒瘤。港英政府簽署聯合國《禁止酷刑公約》，特區首任行政長官董建華卻照單全收，假難民來港後提出免遣返聲請，失敗後再上訴或司法覆核，濫用司法程序，盡量拖延留港時間，數目逾萬人。他們沒有關入禁閉營，為搵快錢淪為黑幫新血，無惡不作，走入社區危及平民。港府收容假難民及南亞兵團，7年燒錢逾60億元，養虎遺患，破壞治安。

三權崩壞，政府倒行逆施，激起民憤，立會變政治角力場，長時期拉布陷入癱瘓，就算未來踢走所有反對派，留下的建制派似橡皮圖章，又如何為市民代議，監察政府？回歸接近24年，港人給特區政府的時間已經太多，容忍有個限度，哀莫大於心死，不用手投票，改用腳投票，新一波移民潮爆發，市民寧願賣樓棄養寵物，也要遠走他方，動物成為犧牲品。香港政府寧願燒錢照顧假難民，也不願保護弱小動物，是不是由得假難民取代流失的港人，落地生根，鵲巢鳩佔，成為新香港人？香港「進化」成南亞港？

移民潮牽涉走資及人才流失，再加上政府大花筒，堅持強推萬億元明日大嶼，掏空庫房，香港很快便會財散人盡，像一副只得外表的豬殼，任由鼠輩噬咬，死無全屍。後世提及香港死因，當會註明，廢官亡港，愧對市民！