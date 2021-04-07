世界視線：五眼聯盟現分歧　遏華陣營有缺口

美國總統拜登拉攏盟友「群毆」中國，但正所謂「人多口雜」，盟友各有各的盤算，利益未完全一致，在此情況下，自然給中國「各個擊破」，這從「五眼聯盟」成員國之一的新西蘭被其他成員批評對中國太「軟弱」，可見一斑。

澳洲媒體日前批評新西蘭當局在對華政策上過分「軟弱」，甚至形容後者已被視作「五眼聯盟」中的「軟肋」。事緣世衞日前公布全球新冠病毒溯源調查的中國部分，基本排除實驗室外洩病毒的假設。對於甩鍋中國已幾乎成為「路徑依賴」的美國來說，這樣的調查結果如何能收貨？於是山姆大叔吹響集結號，聯同其他13個國家質疑報告內容，有心水清的人發現，「五眼聯盟」成員個個捧場，唯獨缺了新西蘭。

對於威靈頓當局解釋，是希望在分析世衞報告後才作評論，上述澳洲媒體諷刺說，就算像愛沙尼亞那樣的小國，也有足夠時間「分析」報告，言下之意，是新西蘭屈服於北京「淫威」後找的託詞。

不管怎麼說，類似的情景，已非首次發生在新西蘭身上。今年1月，美國、澳洲、加拿大和英國4國外長發表聯合聲明，譴責港府拘捕多名反對派人士，也是「獨漏」了新西蘭，以致有人譏笑說「五眼聯盟」變成「四眼仔」。

美國保守派報章《華盛頓觀察家報》當時就批評，新西蘭對北京奉行「政治綏靖主義」，用姑息換取北京給予的經濟好處。然而換一個角度分析，新西蘭對中國的「善意」，的確有所回報。就在「五眼聯盟」其餘4國對香港事務發表聯合聲明不久，中、紐兩國簽署自貿協定升級議定書，雙方對彼此開放的領域更大、水平更高。

澳洲對新西蘭的「軟弱」如此惱怒，說穿了就是因為坎培拉選擇緊跟華府指揮棒起舞，結果遭到反制，還讓新西蘭這個小弟檢了現成便宜：新西蘭目前每年向中國輸出價值約180億美元的產品，是輸往澳洲的兩倍。事實上，在中、美兩強壁壘分明的今天，各國免不了要選邊站，「親美」之得能否抵過「反中」之失，不可不小心掂量。