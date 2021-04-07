今年是保衞釣魚島運動50周年，有媒體訪問我，問我參加時的初心如何。我說沒有甚麼參加的企圖心，保釣運動是美國的港、台留學生發起的，香港的學生是聞訊而反應。通過留美同學的通知，我們在香港才可突破殖民地媒體的封鎖，引發保衞國土的行動。

當時沒有人懷疑自己是不是中國人，這從來不是甚麼西方學者宣揚的身份認同的問題。沒有懷疑，便沒有身份認同或懷疑。當時有猶豫的，只是殖民地法律的制裁。因為香港示威遊行被殖民地政府禁制，此所以在當時香港大學學生會評議會會議中，法學院的代表反對學生會參與示威，但被其餘的學生代表否決。

保釣示威是表達香港人保衞國土的感情與意願，沒有政治企圖，或左右派之分，結果是北京與台北都作出反應，北京堅持和捍衞國土的表現和決心尤為強烈，這是我們意料不到的好發展。

示威和參與運動的目的只是表達，不是為個人爭取政治本錢，也不因此而從政。當時香港大學、中文大學積極參與的同學，在示威遊行表達之後，各自回歸本身的專業，不少都進入海內外大學任教。這種心態反映出當時我們並不強求，也認識到保釣只能由政府執行。我們只是搖旗吶喊，支持和督促政府。國家不即時採取行動，和香港示威同學被殖民地警察打傷、拘捕，我們都不會因此而要打砸發洩，破壞一切，玉石俱焚，而是靜默地示威和等待，更在教育及其他行業領域各自努力。

保釣運動不可能促使國家動武，收回釣魚島領土，參與示威運動者從來不會視之為革命，號召戰爭，而是堅持主張，讓政府與人民不會忘記。

或許，發動者都是大學生和文人為主。當時的大學生是天之驕子，參加運動讓殖民地政府政治部列入黑名單，放棄做官，但不是放棄事業、專業，不像香港這幾年的「攬炒」大學生。我們還珍惜香港，珍惜國運，也不會用暴力把主張強加於人，或犧牲別人和社會來幫助個人從政獲利。

我們那一代的大學生，有家國觀念，還保留着中國幾千年的文人傳統。孔子曾對學生顏淵說，用之則行，舍之則藏，並不強求。一是自己的才能主張並不絕對正確，二是用舍之間包含許多複雜因素，但不打砸破壞，錯了還可以更正，積累的資源還可以發揮作用。或許我們的教育使我們不願革命，只願改革，中國當年也不是非革命不可。改革可休養生息，逐步改善。保釣便不是可被人利用的革命。