日本首相菅義偉將要跑到白宮和美國總統拜登見面「討論議題」，他們要討論的是：「在日美攜手維持威懾力的背景下，創造台灣與中國大陸能夠和平解決的環境很重要」。別看菅義偉生得很瘦小，口氣卻很大，真以為自己和山姆大叔攜手就能對中國大陸統一台灣有甚麼「威懾力」，他太把自己當回事了，實在幼稚和狂妄得可笑。

二戰後，日本幾乎亡國，在美軍佔領下被全面奴役。70多年來日本實乃老美的附庸國，沒有國家自主和尊嚴可言，日本的存在意義對美國來說，就是成為老美在亞洲和太平洋地區的軍事基地和國際戰略要地，用以對付前蘇聯、俄羅斯和中國。

日本「忍辱負重」了一陣子，上世紀60年代經濟起飛後，曾經很不甘心，要「對美國說不」，「經濟上大反攻」，結果老美出重手，在1985年逼其簽訂《廣場協議》，日本經濟自此一落千丈，30年翻不過身來。

經此一役，日本徹底服了美國，也終於明白了自己沒有政治、外交、軍事、經濟上的國家主權，自己的國家裏駐紮着美國大兵，擺放着美國槍炮，天上飛着美國軍機，海上游弋着美國軍艦，想和美國「叫板」，想在經濟上「反攻美國」、「振興國家」是完全不可能的。這些年來，日本已在美國面前徹底奴化，民族精神已被閹掉。

日本畏美如虎，以為中國也會畏美如虎，此乃它「被閹」後心理變態的表現之一。日本畏美如虎，就要在他人面前狐假虎威，以為自己也是虎。日美有一個安保條約，日本就以為自己有了美國的軍事力量，有了菅義偉所說的日美攜手維持的「威懾力」，它要把這個「威懾力」用之於干預中國內政、干預中國解決台灣問題，說白了就是中國大陸一旦用非和平手段完成統一，它就要和美國一起對付中國。

日本人一直以為，《美日安保條約》是美國用來保護日本的，不料，今次拜登政府卻要日美攜手軍事介入台灣問題，挑釁北京。日本被拉上戰車，不驚嗎？