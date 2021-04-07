鄧小平在評論美國政治體制時曾說過，美國把它的制度吹得那麼好，可是總統競選時一個說法，剛上任一個說法，中期選舉一個說法，臨近下一屆大選時又是一個說法。美國還說我們的政策不穩定，同美國比起來，我們的政策穩定得多。中國是一屆接着一屆幹，而西方是一屆隔着一屆幹，一屆對着一屆幹。

這番話一針見血地指出美式民主的主要毛病：內耗、扯皮、虛偽、低效。政客所作所為都是為了選舉，而不是為了大眾利益，因此每幾年就要折騰一番，城頭變幻大王旗，你方唱罷我登場，老問題沒有解決，新問題又出現。特朗普上台推翻奧巴馬政策，拜登上台又推翻特朗普政策，朝令夕改，循環往復。他們美其名曰變革，實際上是瞎折騰，到頭來甚麼事都做不了。

為何美國基建設施如第三世界般落後？原因就在於此。特朗普上台時提出1.5萬億美元基建計劃，4年任期結束後依然無影無蹤；現在拜登另起爐灶推出逾兩萬億美元基建大計，到底能不能實現，依然不可樂觀。須知拜登的基建大計持續8年，實際橫跨15年，超越其最多只有兩屆的任期，根本不是他所能掌控，誰知下任總統會不會推倒重來？更何況，錢從何來也是一個大問題，去年美國聯邦政府的財政赤字已超過3萬億美元，國債規模更超過28萬億美元，還能繼續無限量印鈔和發債嗎？靠加稅就能應付龐大的基建開支嗎？

有美媒評論稱，中國只用了一代人的時間，就把一個貧窮落後的國家變成美國主要戰略和經濟對手。這正是兩國體制的最大分別，中國政策持續穩定，一屆接着一屆幹，而美國則是人走政息，一屆對着一屆幹，效果自然不可同日而語。美式民主一直被吹得神乎其神，其實只是美麗的謊言，美國這個「民主燈塔」固然亂象叢生，其他照貓畫虎的國家更是一塌糊塗。說到底，中國還是應該走自己的道路。