疫苗接種，頻頻亂龍。一名原本預約接種復必泰疫苗的外籍男子，誤往九龍灣體育館社區疫苗接種中心，陰差陽錯打了科興疫苗。經過多重關卡都發現不到出錯，匪夷所思，絕對不應該發生。

這個接種中心是由政府外判予私人營運商，預約接種疫苗人士，一般要到中心出示預約短訊，才會獲放行入內，但據悉部分確認預約的手機短訊，並無提及接種疫苗種類，這便是制度上漏洞。而進入中心後會收到疫苗的單張，中心內電視播放疫苗資料，護士在接種站亦應該會詢問到場的市民接種哪一款疫苗，一重又一重步驟，出錯機會按理很低，除非有人不按程序。政府相關部門有沒有做好監察？是否外判了就闊佬懶理？食衞局及旗下衞生署當然是責無旁貸。

衞生署外判服務最近連番爆出醜聞，更拖累港人抗疫成果，港珠澳大橋香港口岸，負責監察入境者體溫的衞生署外判健康監察助理，是預防傳染病的第一道屏障，卻被揭發「蛇王」偷懶，屢次當值時睡覺，「口罩當眼罩」蒙眼大覺瞓。曾有跨境貨車司機經大橋入境本港時，需「響按」叫醒更亭內兩名外判健康監察助理，涉事「女蛇王」懷疑獲包庇，有主管曾向公司管理層檢舉卻未獲受理。難怪香港疫情始終反反覆覆，原來第一道關卡形同虛設，漏網之魚走進來輕而易舉，任市民多努力都前功盡廢，不要再說甚麼源頭不明了，疫症源頭就是來自政府把關失職。

外判只是把工作指派外人代勞，不等於把責任外卸，食衞局局長陳肇始及衞生署署長陳漢儀都應該為兩宗事件負責，但是縱然千夫所指，她們卻穩如泰山，特區政府便是這樣混帳。食環署過失纍纍，前署長劉利群卻官運亨通，升職加薪，如此荒謬，倒不如所有局長、署長都外判，短期合約隨時換人，不用忍受廢官多幾年。