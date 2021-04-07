美國的新冠肺炎確診者超過3,100萬人，死亡人數逾56萬。一項最新民意調查顯示，分別只有57%、45%和62%受訪者，選擇避免旅行、參加和舉行小型聚會以及大型人群聚集活動，是疫情爆發以來最低的數字。而聲稱永不接種疫苗的受訪者，則只有22%表示會避免進出公共場所。最令人擔心的是，美國民眾對抗疫已經感到厭倦，但是美國最近平均日增確診病例和住院病例人數卻呈現增長趨勢。

德州和密西西比州均撤銷口罩令，但德州只有少於一成人接種疫苗。明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍姆表示，放寬等於「邀請」新冠病毒更快、更廣地傳播。美國疾病控制及預防中心前代理主任理查德‧貝塞爾指出，放寬疫情控制措施，人們很可能會產生麻痹心理，低估目前的疫情風險。該中心主任瓦倫斯基則說，若繼續放寬，美國將面臨新一波異常的衝擊，她更有一種「末日即將來臨」的感覺。本來她有期待，充滿希望，但現在她感到害怕。

與香港相比，美國的疫情當然是嚴重許多，但是政府、市民和專家等對疫情的反應和言論卻何其相近。特區政府因為疫情有改善，確診數字下降，於2月16日宣布一方面重啟社會經濟活動，另一方面讓市民逐步有序恢復日常生活。2月18日，所有體育處所、健身中心、美容院、按摩院、公眾娛樂場所、遊戲機中心等可以重開。隨着疫苗開始接種，政府於3月底宣布有條件放寬部分低風險活動處所，包括泳池、沙灘康樂設施、康文署轄下戶外兒童遊樂設施、公眾圖書館、博物館等等。而已經重開的電影院、表演場所和主題公園，入場人數上限由50%增加至75%。因應這個「放寬」氣氛，加上對抗疫的厭倦，市民在復活節假期的第一天便蜂擁出門，不少郊外地方如大美督、水塘、沙灘都擠滿人群，離島渡輪更打蛇餅式排隊輪候入閘，報章大字標題「長洲淪陷」，長洲居民要求大家「畀條路行吓」。而康文署設施也不遑多讓，圖書館和博物館，開館前已有父母帶着子女輪候入場，抗疫情懷一掃而空。

香港政府防疫專家顧問團成員袁國勇擔心社區仍有隱性傳播鏈，估計假期後確診個案會增加。他問市民：你要28日「清零」後才放寬防疫措施，還是要不斷放寬同時疫情不斷反彈惡性循環呢？食衞局局長陳肇始呼籲市民要堅守社區距離，避免聚會聚餐，避免到人多地方，一鬆懈，疫情就會反彈！

抗疫，政府放寬，市民歡迎，專家叫停，疫情無止境！