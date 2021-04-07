本港衞生環境惡劣，與食環署胡混度日脫不了干係。本報早前巡視各區公廁，抽取廁紙及乾手機出風位的樣本，委託專家檢測，發現幾乎全部樣本含菌量都比家用廁板高，最嚴重的廁紙樣本含菌量更高出逾19倍；乾手機出風位亦驗出含大腸桿菌，令人咋舌。實在不明白，市民年年準時交稅，為何換來就是如此低劣的服務質素？

事實上，香港公廁污糟邋遢可謂「遠近馳名」，同光鮮亮麗的金融中心地位極不相襯。港府雖在上個財政年度撥款翻新或優化食環署公廁，但不是進度緩慢，就是毫無改善。搞好公廁衞生並非甚麼困難事，只要食環署監管做好一點，工作上心一點，不容外判商敷衍塞責，根本沒有甚麼難度。然而事與願違，食環署從來沒有盡過監管責任，連申訴專員公署都忍無可忍，狠批食環署監管外判清潔服務不力，部分外判承辦商在「過往服務表現」評分中僅得0分，一樣成功中標。試問以這種態度做事，衞生情況怎會不是每況愈下？

再說，公廁廁紙含菌量高，這個問題存在已久，傳媒亦屢有報道，為何食環署長期以來不肯改善，採購廁紙的時候不改用質素較好的廁紙？在疫情驅之不散下，公廁還要藏污納垢，廁紙含菌，連乾手機出風位都含菌，這不是靠害是甚麼？

在食環署治下，香港淪為疫港、老鼠港、垃圾港，連大鼠戊肝個案都冠絕全球，堪稱特區之恥，但別說食環署官僚毫不知恥，港府更是毫無知覺，前署長劉利群竟獲升職，最是令人震驚。古人說，賞罰所以勸善禁惡，政之本也。港府偏偏反其道而行，試問怎能不寒盡天下人心？政府內部人人有樣學樣，施政怎麼可能有改善？香港競爭力怎麼可能不是跌跌不休？回歸就快24年，「一國兩制，港人治港」沒有行穩致遠，反而走樣變形。香港必須進行刮骨療毒大改革，否則永無翻身之日。