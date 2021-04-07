很多中國人希望死後往生極樂淨土，這種路徑簡單而穩當，但從佛學角度觀之，未必是最殊勝的法門。古人說：「丈夫自有沖天志，不向梵天淨土行」，意思是有大丈夫氣魄者，不應矢志於求生天界或極樂世界，應該直下承當，追求今生就能圓成佛果。因此，佛門修行有所謂「易行道」與「難行道」之別，但凡具大志者，理當向難度挑戰。不過，話雖如此，及至近代，大部分的高僧大德都是日夜唸誦「阿彌陀佛」，求生極樂淨土，他們明白「難行道」理論上雖然是好，卻不易實踐。

今日，中國銳意要在東方建立一片「莊嚴淨土」，傲然立於世界之林。這個理想是早晚能夠實現的，但在構建過程中，也有易行與難行之分，該如何選擇，就考驗領導人的智慧。

要是選擇難行之道，可以學習小說《西遊記》中的唐三藏師徒，他們就是有沖天之志，在前往西天路途中，逢山開路，遇魔斬魔，經歷了九九八十一難，才能修成正果。然而，天下間又有多少個唐僧師徒呢？中國崛起的過程中，如果挑選這條路，就要直接斬除美國、日本、英國、澳洲、加拿大，甚至整個西方聯盟所設下的障礙。正如美方官員所說，西方盟國佔了全球生產總值的六成，而中國只以一國之力，獨自去降妖伏魔，真有這般容易嗎？況且，西方聯盟還不包括印度在內，而印度卻不是中國的朋友。

如果走佛門中的易行道，便是盡量不去招惹和觸怒邪魔外道，自己潛心用功，韜光養晦。唸佛唸着唸着，待你業盡情空，成為極樂眷侶的那一刻，身邊的人方才知道，到時候山精樹妖再想阻撓，也奈不了你何。而且可別忘了，唐僧師徒取經遇到障難，還有觀音菩薩來打救，中國崛起之路卻完全要靠自己，這個門徑便是難上加難，該如何走下去，值得在上位者深思。