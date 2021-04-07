本報關心時事關心你！呢，「探射燈」緊貼港人生活，常有提醒市民注意衞生嘅專題，尋日「公廁翻新衞生更駭人」真係幫到你同我！阿哥，人有三急，有時難免要用到公廁，經「探射燈」一照，老朽都要調整吓去廁所嘅策略！

政府雖然喺上個財政年度增撥資源，翻新或優化食環署嘅公廁，之不過多個公廁衞生未見改善，當中設施更暗藏病菌。大家都知道，負責公廁衞生嘅係食環署，老朽剛仰天長嘯：食環署有何存在價值？得出結論係「蛇鼠一窩最佳注腳」，睇完「公廁翻新」，又要驚呼：食環署不但縱鼠橫行，原來更令病菌公廁翱翔！

本報記者日前巡視6個人流頗多嘅公廁，好似中環天星碼頭多層停車場公廁、灣仔駱克道街市公廁、深水埗鴨寮街公廁等，各自抽取廁紙及乾手機出風位樣本，交由專家進行細菌測試。天啊！一測試嚇到老朽恍如身躍虛空，神遊八極，靈魂出竅，皆因上述幾個公廁，老朽都曾「幫襯」過，竟然冇賴嘢，真係要去酬神也。

嘩！全部樣本含菌量至少達每毫升18萬個細菌菌落（CFU），當中廁紙樣本含菌量較乾手機樣本高，並含金黃葡萄球菌及肺炎鏈球菌，乾手機更同時被驗出含大腸桿菌，其中人流相對高嘅深水埗鴨寮街公廁，其廁紙樣本含菌量達410萬個CFU，較一般家用廁板嘅20萬個CFU，高出逾19倍；乾手機含菌量亦達51萬個CFU，並驗出含27萬個CFU嘅大腸桿菌。呢方面主要都係關乎衞生搞得差，食環署喺呢方面肯定要加大力度改善。

專家就提醒大家，尤其係長者、小朋友以及慢性疾病患者，使用公廁時要特別小心，最好自備紙巾以及酒精搓手液，切勿伸手入乾手機，皆因乾完手分分鐘送你大腸桿菌！啲乾手機咁鬼高危，老朽建議不如全部拆晒佢！至於公廁啲廁紙，可免則免！老朽以前仲用佢嚟抹嘴、擦汗，依家諗起想嘔！