神州觀察：涉煤腐敗遺禍深　算帳便需算得狠

內蒙古自治區監獄管理局前副巡視員、李家塔煤礦前礦長連天俊，早前因損害煤礦利益遭當局「雙開」，錫林郭勒盟中級法院近日開庭審理，並首次披露案件細節，指其利用職務便利多次收受16名企業主、下屬等財物折合2,400多萬元人民幣，案件擇日宣判。連天俊於2016年底已經退休，惟至去年仍被揪了出來，與內蒙古涉煤領域腐敗問題「倒查20年」不無關係，目前該領域已被揪出的貪腐官員更有近1,600人之多，足見問題之嚴重性。

可以見到，當局近期接二連三出手，不時宣布一天之內查處了多少名官員，或是一周、一月內拿下多少人；到了連天俊，更被「以分鐘計」，當局於一分鐘內通報4名官員落台受查，其中便有他，及有3人屬涉煤腐敗。既然是倒查20年，勢必少不了那些被視為已「平安着陸」的退休官員幹部，包括與連天俊同一分鐘被通報的官員當中，亦有屬這類情況。

應該說，不只是內蒙古，內地其他煤礦大省或多或少都存在同樣的腐敗問題，靠煤吃煤、靠礦吃礦現象早已不是秘密，乃至土地、能源、規劃、建設、工程等諸多資源領域，都普遍存在靠山吃山、靠水吃水腐敗。一些官員幹部身處資源領域關鍵崗位，就如同掌握了「致富密碼」，擁有了「金山銀山」，或明火執仗侵佔國有資產，或以隱蔽迂迴手段達致斂財目的，譬如改制、參股，違規出讓探礦權，以職務之便在企業經營、工程項目招投標等方面搞黑箱作業，充當違法企業的保護傘等，總之辦法多的是，盡顯貪婪本性。

煤炭等資源領域腐敗如此嚴重，遭破壞的既有當地官場生態、經濟環境，又有自然生態環境。正如國家氣候中心官員近日指出，今年以來，內地北方多個地區多次遭受了近10年最強沙塵暴，平均達11.5天的沙塵天數更是自2005年以來最多，表面而言，是因蒙古及中國西北地區大部分氣溫去年明顯偏高，致使地面失去積雪覆蓋，以及西伯利亞高壓多次增強，為沙塵天氣提供了動力，可問題是，沙從何來？沒有那麽多的沙漠，風再大，又怎會將漫天沙塵一路吹至北京？

事實是，國家用了近半個世紀時間，經幾代人接力打造沙漠防護林工程，卻不夠一些目光短視、只圖經濟發展之人肆意破壞，像早前甘肅敦煌防護林遭受的「剃頭式」砍伐，不正是為了種植經濟作物葡萄？以至祁連山生態毀完又毀，仍有礦企非法開採14年，或令當地水源涵養功能消失殆盡，各地削山毀林建別墅問題屢禁不止，霸佔幾十年亦無人理會，種種違規背後，又怎少得了各式保護傘的功勞？故對這類腐敗分子，必須狠狠算帳，否則既有負當代人，更對不起後世子孫。