功夫茶：橋底露宿招老鼠　廢官禍港鬥卸責

栽下梧桐樹，自有鳳凰來；之但係橋底有露宿者，就會招來乜嘢呢？都唔使問阿貴，自有衞生問題來！大家如果不善忘，都應該唔多唔少記得假難民喺深水埗通州街橋底構建嘅「南亞村」，搞到臭名遠播，成為吸毒特區、武器庫、槍械庫兼黑幫開壇收兵之地，正正係廢柴政府養癰遺患之過。

呢，「南亞村」都係兩年前嘅事，估唔到因為經濟低迷，庸官怠政，未能幫到生活極度困苦嘅底層市民，佢哋連劏房床位都租唔起，惟有露宿街頭橋底。東網記者發現輕鐵兆康站橋底、西鐵屯門站對出有人露宿，到處擺放雜物「家當」，除咗阻礙行人，更隨地放置麵包屑、廚餘殘羹餵飼野鳥，甚至引來烏蠅及老鼠，衞生環境堪虞。

眼見疫情仍然嚴峻，防疫豈可有半點鬆懈，衞生環境更應關注，有時事評論員就此事致電1823並去信特首辦投訴，惟事隔約一周，政府仍未見有任何行動，令佢十分失望，怒斥政府不負責任。阿哥，呢個政府，處理投訴一味拖拖拉拉都習以為常，唔識分輕重緩急，處理任何事，都係火燒豬頭──熟口熟面，即係事不關己，高高掛起！燒到眼眉毛，都未必肯郁一郁！反正「高薪廢物」，都係癡癡呆呆，坐埋一枱！

嗱！本報接獲投訴，就第一時間飛撲現場視察，發現露宿者喺橋底擺放無數雜物，多個大型膠袋、椅、衣物、食物丟到周處係，滿地殘羹，甚且發出惡臭，衞生環境惡劣不在話下。據悉，橋底露宿者所霸地方鄰近行人路及單車徑，不時有市民經過，都覺得有礙觀瞻，更恐散播細菌。

講真，單嘢持續咗成年，露宿者居處又當眼，政府冇理由唔知。該時事評論員就係有次路過見到有老鼠出沒，盡市民職責又打熱線電話又向特首辦反映，誰知熱臉貼着冷屁股，特首辦僅回覆已經將意見轉交食環署及社署作適當跟進云云。而食環署就回覆指，露宿者嘅問題涉及多個政府部門嘅職權範圍，相關民政事務處會按需要考慮安排跨部門聯合行動。如是者又係得過且過，推得就推，好官我自為之！

庸官怠政，正如論者指出，佢哋不敢正視問題，大事唔肯做，小事懶得理。食環署至叻外判工作，判完又欠監管，任由其蛇王偷懶，一味做騷只顧門面工夫，終致老鼠愈滅愈多，令香港變臭港，港人紛紛棄城出走，拒與老鼠同眠！食衞局局長陳肇始防疫無能，管治又廢，食環署前署長劉利群治鼠得啖笑，竟升職加薪，賞罰不明，難怪部門更加敷衍塞責。政府崩壞，一個二個都深諳太極推手，叫你哋解決一個橋底露宿者嘅衞生問題啫，都話要跨部門聯合行動，大炮射蚊子，廢官禍港，唔打得又唔睇得，一味靠吹！