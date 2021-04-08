世界視線：傳拜登復建圍牆　美邊境危機難解

美國前總統特朗普在佛羅里達州辦公室的照片在網上曝光，引發網民討論，從發布的照片可見，特氏的辦公桌上擺放了他視察美、墨邊境城市時，收到的一塊邊境圍牆紀念品，再次顯示他視邊境政策是其最感滿意的政績。

人們如果不善忘的話，應會記得特朗普下台前最後一次公開活動，是到德州視察那道「偉大而美麗的圍牆」；而在之後舉行的保守派政治行動大會（CPAC）上，特氏仍不忘拿邊境議題攻擊拜登，指摘他正在引發新的南部邊境危機，形容「拜登上台短短一個月時間內，國家已由『美國優先』變為『美國最後』」。

儘管拜登政府拒絕承認邊境正經歷一場危機，但數字最能說明問題。美國南部邊境上月迎來17萬名非法入境者，較2月飆升七成，也是15年來的新高，反駁了拜登所謂「季節性移民高峰」的辯詞。有報道引述國土安全部部長馬約爾卡斯正考慮重新啟動邊境圍牆的修建工作，以「填補特朗普任期內還沒完成的空隙」。

不可不知，停止撥款建牆是拜登新政其中一個重頭戲，若以今日的我打倒昨日的我，只能說明非法入境問題已到了一發不可收拾的地步，拆彈刻不容緩，連向政治死敵「低頭」也在所不惜。

有趣的是，呼籲復建圍牆的聲音跨越黨派，連《紐約時報》亦發表評論文章作出呼籲。當然，根據該文章的標準，特朗普建牆是「封閉」和「排外」的「惡毒表現」，拜登建牆則展現「人文關懷」──免得從南面來的移民人士冒險衝關，釀成不必要的意外。而更神乎其神的邏輯則是：既然要建牆，不如由民主黨來建，省得讓特朗普之流的民粹政客有操弄之機。這就難怪有人說，特朗普和共和黨擺明車馬對非法移民嚴防死守，好歹是「真小人」；民主黨政客一方面想要獨佔新移民票倉（曾幾何時，加州是共和黨的票倉，但在民主黨人持續推動下，數以百萬計無證移民獲得投票權，情況才出現逆轉），另一方面又不願承擔隨之而來的社會成本，乃徹頭徹尾的「偽君子」。