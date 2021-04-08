正論：千呼萬喚始入稟　遲來正義非正義

有句法律格言是這樣的：遲來的正義並非正義。意謂受害一方的法律救援若不能及時到來，那跟沒有補救措施一樣，正義無法彰顯，法律只是形同虛設。這句格言用來警醒司法審訊必須快而及時，否則只會對受害者造成傷害。壹傳媒黎智英涉刑事恐嚇東方報業集團男記者案，律政司拖延上訴，最能反映這句格言的真義。拖延逾半年，昨日終於傳來入稟上訴的消息，惟暫未有聆訊日期。遲來的正義最終結果如何，全城拭目以待。

自作孽，不可活。黎智英被控前年8月31日參與未經批准集結，昨日被押解到灣仔區域法院應訊，是繼前年8月18日組織及參與未經批准集結罪成後另一宗同類案件。他與另外兩名被告、前立法會議員李卓人和民主黨前主席楊森甫開庭即認罪，案件押後至下周五與8‧18案同日判刑。與此同時，黎智英於2017年的維園六四集會上，涉以粗言恐嚇東方報業集團男記者一案，律政司亦在昨日證實已入稟高院，以案件呈述方式提出上訴，高院將排期審理。

眾所周知，就黎智英的刑恐案，律政司基於不可告人的原因一直刻意拖延檢控，不僅在事隔近3年、並且在東方及受害記者發出17封信追問檢控進展後始不情不願提出起訴，更在去年9月3日黎智英被裁定表證成立、最終判其罪名不成立激起全城怒吼後充耳不聞，毫無反應。要不是由平民百姓到議員再到法律界人士皆發出質疑之聲，律政司肯定不會提出上訴。惟上訴同樣花樣百出，不但在「死線」當日始肯提出，而且拖延逾半年也未有定出聆訊日期。儘管昨日終於正式入稟，但司法機構何時開審仍未有定案。法律學者炮轟拖延情況極不理想，直斥律政司「歎慢板」，敦促有關方面盡快排期，不要再拖，可謂說出無數正常市民的心聲。

的確，遲來的正義並非正義。正如立法會議員和學者指出，刑恐案案情簡單，有相有片為佐證，沒有可爭議之處，法庭亦裁定表證成立，偏偏裁判官在最後一刻判其罪名不成立，根本無法令人信服，徒令人質疑法庭以被告的角度思考，沒有考慮過受害者驚恐的感受，有欠公允，可見律政司上訴是應有之義，奈何事與願違，死拖爛拖。事實上，正常市民對於「刑不上黎智英」已是司空見慣，回歸以來，黎智英即使壞事做盡也是毫髮不損，尤以現任律政司司長鄭若驊最是明目張膽，甫上任即以證據不足為藉口放生黎智英的政治黑金案，佔中案同樣在象徵式起訴「9男女」後以證據太多為由不了了之，讓人見識欲赦之罪，何患無詞。要不是中央堅持落實《港區國安法》，港府再也沒有藉口庇奸護惡不作為，幾可斷言黎智英所有罪孽只會一筆勾銷。

別看鄭若驊近日頻頻吹噓律政司如何英明神武，去年提出16宗反修例案件的刑期覆核申請，15宗已審結並全數覆核成功，其實不過文過飾非，恬不知恥。事實是，黑暴爆發以來，警方拘捕過萬人，真正被起訴只有約兩成，當中更有逾百宗案件獲律政司以不提證供起訴，改為簽保守行為，名正言順放生。何況若非司法判決屢判屢錯，又何需上訴糾正？更須強調，百足之蟲死而不僵，司法界出名「黃官」當道，律政司內部更是臭不可聞，既有檢控官被揭出版「黑暴天書」，向暴徒教路逃避檢控，更有暴徒在庭上獲控方以各種低級錯誤獲得撤控甚至賠訟費，總之放生理由千奇百怪，層出不窮。今次黎智英的刑恐案上訴結果如何，怎能不令人滿腹疑問？

說來實在可悲，香港回歸踏入24個年頭，「一國兩制，港人治港」沒有行穩致遠，只有走樣變形，移民潮更如海嘯洶湧而至，多達150萬港人有意移民，比97前更誇張，數字之高令人咋舌，司法不公不正、律政司顛三倒四絕對難辭其咎。君不見，黑暴爆發後社會空前撕裂，政府無力修補也就罷了，司法還要包庇反中亂港分子，律政司還要助紂為虐。當港人最引以為傲的法治核心價值也千瘡百孔；當法律不再保護守法市民，保護傘專為漢奸走狗而設，正常市民不心灰意冷才怪，用腳投票也就不足為奇。

一節見則百節知。刑恐案反映本港司法畸形，在司法獨立的幌子下，實際上是司法獨大，漢奸走狗恍若特權階級，受害者並非單單只有東方，所有渴望法律公平公正的港人同樣受害。有道是，正義會遲到但不會缺席。遲來的正義在最後是否得以彰顯，港人是否能對本港法治重建希望，人在做，天在看。