昨天引用孔子與弟子顏淵的「用舍行藏」典故，主要是說明中國人文精神的一個傳統，事可以為亦可以不為。一是個人不執於己見，己見沒有絕對的正確。

二是個人不足以舉大事，或許可有時勢造英雄。但這種時勢並不常見，大事成否還是有賴政府組織力量。捨政府，許多事辦不來。而政府是眾人的政府，不是皇帝一家一姓所可主宰。不用便是眾人不用，眾人既不用，又怎能憑個人推翻？

三是中國歷代文人都有歷史感、滄桑感，蘇東坡詞有云：「用舍由時，行藏在我，袖手何妨閒處看。」這不是袖手旁觀，而是認識到歷史轉變的無奈，如納蘭性德從大清帝國盛時的感嘆，「今古河山無定據，畫角聲中，牧馬頻來去。滿目荒涼誰可語，西風吹老丹楓樹。」「嘆紛紛蠻觸，回首成非。剩得幾行青史，斜陽下、斷碣殘碑。」又如薩都剌所寫金陵形勝，六朝興衰之後，「傷心千古，秦淮一片明月」。歷史感不把一時一地當作一切，滄桑感則朝代更變無窮，秦始皇也不過二世而斬！由此，政府與人才可明得失，知進退。這是中國人文傳統的智慧，歷久彌新。

行藏之說，一方面是擇善固執，鍥而不捨；另一方面，不強求，也不強加於人，更符民主之道，民主不應是建立於奴隸制之上的西方民主，而是少數服從多數，求同存異，有容乃大，便是平等。自由和更重人權，讓政治、社會與經濟都留有餘地。可不會把錯誤極端化、絕對化，方有轉圜迴旋的機會。行舍之間並不把所有人，所有資源、空間歸於一統，便可以在錯誤之後有東山再起的可能。在這點而言，行藏之道便不只是個人取捨，更涉及國家社會怎樣可以克服政治極端主義的危險。

極端主義包括民粹主義，無論是宗教或政治的，都是從盲目的固執、自私開始，用絕對化的理念、過度的個人功利來給社會洗腦。在西方文明，不管是哪種基督教的教派，猶太、伊斯蘭教，經世俗教會的改造，已變成世俗名利的工具，加上極端鼓吹的個人主義──個人凌駕他人、集體與社會，西方文明走向羅馬帝國建立在奴隸制上極少數人勞役絕大多數體制，並以此企圖統治全球。這才是當前全球最大的危機──極少數人的資本追求，也便是世界所有嚴重問題的根源。

若每個人都依行藏之道，不強求，不強制別人，世界便可大同。或許這是書呆子的願望。書呆子總比資本與戰爭強人，於己於人更有可取。