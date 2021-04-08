變局之下，香港反對派分崩離析，「港獨」組織、「攬炒」組織，今後肯定「連渣都冇得剩」。公民黨這等「極其反動」的組織也難續存，這類組織表面上沒有「港獨」組織、「攬炒」組織那麼已在國安法的法網籠罩之下，但其「反動本性」決定了他們始終會以國家為敵，以共產黨為敵。

他們不會也不想在變局下反思和調整今後的路向，以求今後還能夠參政、參選、玩政治。這些自以為高人一等的「藍血貴族」，也都是「聰明」的「膽小如鼠」的個人主義者，絕不會也不敢「寧為玉碎，不為瓦全」，他們大概會「審時度勢」，發出一堆慷慨激昂、極盡煽情又博同情的漂亮言詞後自動消失，「揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩」。

變局下，猶豫不決、爭論多多、七上八下的是民主黨，他們當然想繼續存在、想從政、想選舉、想吃政治這碗飯、想得香港管治權，何況立法會議員和一些公職的薪津待遇又極為誘人。然而，形勢改變了，他們還像過去那樣「逢中必反」、「為反而反」，肯定是不行了，必須洗心革面，自摑3個大嘴巴，才有機會被「施捨」入場券。

更重要的是，今後香港的政治發展，絕無可能達到他們當初建黨的初衷，絕無可能實現他們一直以來的奮鬥目標。要是他們老病重犯，忘乎所以，就難免會被收拾。

因此，他們必須現在就清楚，今後從政，不管標榜甚麼，自封甚麼，說得多好聽，做得多賣力，都不可能是昔日的民主黨了，都只能是黨魂已失，政治花瓶也。

現在讓民主黨甚為苦惱的是，還參不參加年底的立法會選舉。對香港所有政黨而言，只有參選，拿到議席，才有存在意義和價值。為此，他們爭論不休，據說要到9月開全體黨員大會才能夠作出決定。民主黨前主席劉慧卿是反對參選的，認為變局之下，老着一張臉皮再參選，形同受辱。然而，新生代未必如此看榮辱，貪實利、撈實惠恐怕更重要。