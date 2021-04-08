美國德州一間中學最近出現辱華試題，引起當地華人群起抗議。這是一道選擇題，要求學生回答哪一項在中國屬於「正常現象」：A.在餐館打嗝會被割掉嘴唇；B.如果小孩偷糖，在中國某些省份會用藤條打50下；C.中國部分地方會吃狗肉與貓肉。明眼人都知道這種試題荒謬絕倫，旨在抹黑和侮辱華人，面對眾多投訴，校方本來還想輕描淡寫處理，後來才不得不將3名涉事教師停職。這說明一個道理，教育不容半點含糊，即使在種族主義氾濫、反華情緒高漲的當今美國社會，教師也不能夾帶私貨。

反觀香港教育界烏煙瘴氣，怪事連連，有些黃師不僅夾帶私貨，而且公然扭曲事實，將日本侵華形容為「利大於弊」、將鴉片戰爭說成英國為了消滅鴉片而出兵攻打中國，其性質不是比美國學校的辱華試題惡劣得多嗎？這些失德敗行的黃師到底有沒有受到處分？

教育局數字顯示，由2019年6月中至2020年12月底，共接獲269宗與反修例動亂有關的教師專業失德投訴，結果只有兩名教師被取消註冊，其餘教師或收譴責信，或收警告信，或收書面勸喻，或收口頭提示，根本談不上處分。反修例黑暴中有逾萬人被捕，學生就佔了四成，當中不乏未成年人，最小只有11歲，教育之墮落可見一斑，而這正是當局縱容黃師所造成的惡果。

歸根究柢，香港回歸後亂象不絕，人心不但沒有回歸，反而漸行漸遠，主要原因就是教育有病。反中亂港勢力深入校園，教協黃師長期洗腦，不僅荼毒了一代又一代年輕人，而且導致整個社會習非成是。最近當局修改中史科部分課程大綱，特別是針對鴉片戰爭的描述，刪除英方不合理觀點，還原歷史真相，可謂遲來的覺悟。鴉片戰爭開啟了中國100多年的屈辱歷史，過去港英政府掩飾侵略不足為奇，黃師助紂為虐、年輕人認賊作父才是咄咄怪事。