好心做壞事，時時刻刻在特區上演。復活及清明長假，大埔碗窰路的溪澗有人大量放生烏龜，形成災難，40多隻背部寫有放生者名字的烏龜，不少死亡及傷病，義工盡力拯救也阻止不了悲劇發生，放生變殺生，想積陰德反而「冇陰功」。

堪輿學家表示，亂放生導致動物傷亡，積福不成反折福。這些人想做「善長」，卻是作孽，相信自己也估不到。其實網絡資訊不要隨便跟隨，牽涉生命的事必須更審慎，小動物十分脆弱，抵受不了風吹雨打。有些人胡亂買魚放生，淡水魚放進大海，一命嗚呼。龜也有分很多種類，需要不同環境生長，一次過放大量在同一地方，等於自相殘殺，亦會影響生態環境內其他動物。大部分被放生的烏龜都是人工飼養，缺乏野外求生能力，等於任牠們自生自滅。

現行法例並無禁止放生活動，政府不聞不問，依賴民間宣傳及教育，沒有阻嚇力，難以有效遏止不當放生。動物權益人士提出，放生有機會造成生態問題，有必要修改法例禁止有關活動，保障動物權益。

台灣日月潭水域近日便因為亂放生令強勢外來生物入侵，破壞生態平衡，當地縣政府日前限制放生期間為每年9至11月，如未經批准擅自放生，將重罰10萬元新台幣。大家幾時有見港府會有這種迅速反應？

港府無能兼冷血，放生虐畜狂徒，保護動物要靠市民自律，其實另一種間接放生方法便是多吃素，少吃肉，有些人愛標榜自己是食肉獸，甚麼無肉不歡，一餐不吃肉便會周身沒有力，這都是自欺欺人的說話，如果把他關進牢獄生活，也是要適應。不是叫你不吃肉，而是調整分量，多吃蔬菜不但對身體好，而且減少殺生，功德無量。如果還是覺得需要吃肉，那就減少吃較具靈性的動物，例如牛肉。每個人一小步，便等於全人類一大步。