特區政府由4月7日開始，設約2,000個疫苗接種中心職位，供旅遊業人士申請。由於新冠肺炎疫情原因，旅遊業受到嚴重打擊，不但外遊團停頓，連本地團也無法推出。早前業界代表跟政府商討，尋求協助，政府遂推出上述計劃。

該計劃是聘請旅遊業人士，到疫苗接種中心工作，以接替由其他各部門調往疫苗接種中心工作的公務員，職位分為：一、疫苗接種中心主任，月薪4萬元，共48人；二、中心副主任，月薪3萬元，共96人；三、登記員，日薪1,300元，每月工作8至14日，約1,600人，為期5個月。政府亦會補貼200萬元，資助組成「旅遊業疫苗中心行政支援有限公司」。旅遊業議會名譽顧問胡兆英估計有8,000人爭此2,000個職位。

筆者早前曾在本欄提出類似建議，即「工作和培訓計劃」，政府提供就業機會予失業人士，該些獲聘失業人士被安排到政府、NGO或私人企業工作，並須安排時間上課，學習專項職業和搵工技巧，月薪12,000元，政府包底。

對於旅遊業界代表向政府求救，而政府又願意施以援手，筆者是歡迎的。可惜是項工作只給予旅遊業界，而非針對失業人士而設，這完全顯示了政府對不同行業的偏頗，甚至歧視。現時類似旅遊業情況的，大有行業在，酒吧啦、卡拉OK啦、麻雀館啦，甚至派對房間、夜總會等等，為何這等行業政府可以不聞、不問、不理、不見？

根據政府新聞網公布，去年12月至今年2月（最新）的失業率是7.2%，失業人數達26.1萬，增加約8,300人，由於政府資助商界的保就業計劃已完結，相信失業的情況會更嚴峻。政府就好像呆佬一樣，實了腦筋，毫無辦法，請失業人士自救。其實失業情況由去年開始已經惡劣，不少工人由全職變兼職，兼職變失業，已到危急邊緣，政府仍是見死不救。

處理現時失業問題，筆者建議：一、與IVE、職訓中心和NGO推出工作與培訓計劃（上文提及半職工作，半職上課），提供一萬個學員位置，為期一年。

二、再增加新臨時職位3萬至5萬個，由政府部門及所有接受政府資助機構和團體負責，按資助金額多少，去承擔失業人士數量和三成薪金，政府則負責七成，為期半年。

三、成立短期（半年）失業援助金，協助失業人士渡過難關。

失業是香港的計時炸彈，失業人數愈多，爆炸力愈強，殺傷力愈大，時間到的一刻，會令政府意外和震驚！