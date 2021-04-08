《港區國安法》生效後，反對派雞飛狗跳，最近更掀起賣樓逃亡潮，一名網台主持兼老闆亦不例外，以逾4,000萬元高價沽出其北角半山豪宅，帳面獲利逾3,000萬元。結果一石激起千重浪，遭同路人責難食人血饅頭後叫人衝自己鬆，吹皺了一池春水。

精人出口，笨人出手，今次事例再次印證這條金科玉律。這位網台老闆過去曾加入政府中策組，是建制一員，改朝換代後加入反中亂港行列，佔中固然不缺席，2016年立法會選舉則透過網台教唆選民「棄保」，順利將漢奸黎心儀人選送進立法會；到了黑暴爆發更是唯恐天下不亂，搞風搞雨，現在還未受查只是好彩，還不賣樓套現「較腳」更待何時？

詎料賣樓獲利之豐厚遠超黑暴手足想像，在憎人富貴厭人貧的普遍心理下，手足們愈想愈氣憤，為何這些使把口的人坐享厚利遠走高飛，在前線掟汽油彈被捕的手足卻坐監前途盡毀，一場罵戰由是展開。

然而，這除了怪自己蠢，還可怪誰呢？像承認暴動罪的15歲黑暴少年，昨日被判入教導所，留案底，前途肯定盡毀。對比起來，躲在手足背後操縱大局的人更可惡，但「人生更精彩」只是前線手足，他們毫髮無損。所以說，是誰叫手足不用腦思考，只知人云亦云，人哋叫你衝便衝，卻不想想「暴政」從何而來，也不想想自己是否真的受「暴政」虐待，落得踎監收場，根本是咎由自取。因利而聚，利盡而散，兄弟爬山變成兄弟鬩牆，這兩年來大家已見得多，手足們現在才知道自己笨人出手，不是蠢是甚麼？

無獨有偶，公民黨郭榮鏗亦被踢爆着草往加拿大，又一個叫人衝自己鬆的人辦。正在坐監的手足們，除了繼續受毒媒愚弄，搞甚麼「寫信師」「集氣」死撐，夜闌人靜的時候肯定悔不當初。一場黑暴，折騰香港，玩殘自己，肥了別人，寧不冤枉乎！