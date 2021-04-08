香港特區政府的管治能力不濟，是眾所周知之事，筆者也常有批評，不過很多時火力只開五成，甚少講口滿之話。原因無他，正所謂「天下烏鴉一樣黑」，你要氣，也氣不了這麼多。

新冠肺炎疫情來襲，特區政府的應對手法教人不忍卒睹，然而相較於亞洲其他地區，人家的成績卻更丟人。日本、南韓、新加坡的確診人數都遠高於香港，即使時至今日，按人口比例計算，上述3地平均每天的確診者，仍然在香港之上。以此觀之，只懂支薪而不懂做事的政府官員，天下滔滔皆是也。

早前很多人告訴我，台灣政府挺英明，處理疫情劍及履及，堪稱亞洲區的榜樣，筆者聞言只是一笑置之。我是唸歷史出身的，看問題習慣拉長眼光，寶島政府處事素來拙劣，應付疫情不過是偶一成功的例子，所謂「風物長宜放眼量」，大家還得走着瞧。

詎料言猶在耳，近日台灣便接連發生了駭人的意外。當地的評論員在怒吼，說：「天上撞飛機，地下火車出意外，你蔡英文政府究竟是在幹甚麼的？」台灣空軍發生了戰機相撞事件，有飛行員死亡，但這犧牲是不必要的。早在一年前，部隊中人已經不停向上級反映，說飛行員用作逃生的彈射系統十分老舊，要求盡快更換，但政府一拖再拖，待至意外來時，已是悔之莫及。

近日導致50人死亡的台鐵悲劇，也不是純屬意外。事件是由一輛工地上的車滑落路軌造成的，但是這個位處斜坡之上的工地，卻沒有裝設圍欄，一旦有車、有器材從高處滑下，你根本無可躲避。然而，根據工程合約，施工者是應該裝上圍欄的，他們沒有安裝，卻又無人監管，才使這麼多人平白傷亡。

說穿了，台灣政府從來不比香港的英明，只是香港的「哈台」者選擇視而不見罷了。