笑看天下：好嘢何須自讚自誇-施友朋 評論員

「香港幾好都有，點捨得走！」呢支歌仔，隨着政府崩壞，港人活得悽慘，哀莫大於心死，不少人決心走資賣樓！老朽看了本報跨頁嘅專題新聞，力數港府管治無能，不禁浮起宋代女詞人李清照，晚年避金兵之亂，輾轉飄泊，走到浙江金華，見到當地名勝「八詠樓」，一時感觸，有詩句：千古風流八詠樓，江山留與後人愁！其對時局之無奈，不正是本報專題新聞之寫照？

港府高薪養廢官，管治無能，自前年黑暴以來，大規模暴力衝突，導致社會嚴重撕裂，政治風浪未平，隨即爆發新冠肺炎，庸官抗疫無方，防疫政策朝令夕改，嚴重影響民生，酒吧、麻雀館行業搞到要去政總絕食抗議，民怨之深，於此可見一斑！再加上司法不公及法治淪亡，不少市民已選擇離港，引發移民潮！

最新民調顯示，或有150萬人打算移民，涵蓋不同政見或背景人士，移民顧問直指港人罕有走資賣樓，離心之堅決是近年罕見。數字會說話，積金局日前公布，去年第3季以「永久離開香港」為由，提取強積金逾17億元，按季大增72.1%，相關金額嘅季度增幅創有季度紀錄以來新高。有銀行更發表報告指，港人為移民賣樓，料今年將走資2,800億元。據分析，今趟港人移民模式與過去不同，以前投資移民傾向「移民不移居」，會保留至少一個物業在港作後盾，而今次不少人變賣唯一物業，特別係透過BNO移民嘅港人，反映離心堅決。呢種「一塊瓦磚不留」式嘅賣產，已完全沒有想「把根留住」嘅意圖。

管治無能，可恨一眾廢官仍然自我感覺良好，毫無羞恥感，更常自讚自誇如何「完善」制度，抗疫「滴水不漏」，真係聽見都起晒雞皮！「崑山有璞玉，外質而內美；惟其不自衒，故與頑石齒」！美玉不自炫便和普通石頭沒甚麼分別，香港若然真好，點會咁多人連根拔起，頭也不回而遠走高飛？