「新疆問題」已成國際間熱門話題，中國環球電視網（CGTN）推出第4部新疆反恐紀錄片，展示在新疆「內鬼」策劃下，新疆中小學曾使用包含血腥、暴力、恐怖、分裂思想等內容的維吾爾語教材長達13年！該批教材未有中國的國旗或國徽，卻有「東突厥斯坦共和國」的「國徽」。教材裏充斥所謂「民族壓迫」、「突厥英雄」和「反抗國家、追求獨立」的故事，以栽培年輕「疆獨」的「領導接班人」。

反觀香港，通識科自2009年被列入高中必修科以來，其課程內容、評核準則及方式、教材、師資、教學觀點等範疇均出現異化，不但偏離當初訂立通識科的原意，更出現反效果，飽受各界詬病。經歷「反國教」、違法「佔中」、旺暴、修例風波後，更令通識科成反中亂港政治平台，肆意散播「公民抗命」、「違法達義」、「港獨」等歪理。根據警方統計，警方在修例風波中拘捕了一萬多人，學生竟佔四成；歸根究柢，通識教育的異化可算是「居功至偉」。

事實上，教育局已就通識科提出改革，包括公開考試只設合格與不合格，釋放考試壓力；重整及刪減課程內容，包括課時，大約是原有內容的一半，釋放空間予學生學習；不設「獨立專題探究」，減輕師生工作量；學習國家發展、《憲法》、《基本法》和法治；提供內地考察機會；審批教科書。課程發展議會上周公布，通識科將改名為「公民及社會發展科」。筆者在大方向上是支持有關的改革，但政府亦應考慮取消必修必考的安排。而有關改革更不應局限於通識科。

筆者上月於立法會提出一項無約束力議案，提到師資師德的問題。教師身份是傳道授業解惑，其言行很大機會成為學生的榜樣。在修例風波中，許多教師有違道德、專業操守，甚至逾越法律的界限，不僅帶頭欺凌警員的子女，利用校本教材灌輸偏頗的政治思想，甚至帶學生參與違法活動。黑暴期間，已有超過100名專上院校及中小學教職員被捕。自2019年6月中至去年12月底，當局亦接獲了269宗與社會動亂有關的教師專業失德投訴。

此外，教師過去可自行選取坊間新聞時事和社會議題作教材，學生學習觀點易受教師的主觀時事意識形態或政治立場影響。教育局上月向全港中小學及幼稚園發放題為《學校選用優質課本和學與教資源》的通告，要求學校設立校本評審機制，又要求管理層監察教師的教材應用。當局也新增有關評選準則，包括須培養學生正面價值觀和態度，內容必須客觀持平等。但最重要的是如何落實、執行，讓市民看到政府真的有魄力和決心糾正教育界的弊病，而非雷聲大雨點小。

北宋大家張載有句名言：「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。」香港今由亂入治，是時候重新檢視教育問題，為國家、本港培養新一代的人才。教育為立國之本，強國之基，政府必須就一籃子教育問題予以徹底改革，做好把關工作，才能令家長和社會安心。