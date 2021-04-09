世界視線：杯葛冬奧自暴醜　美國政府出洋相

中美拗手瓜的戰線愈拉愈長，最近繼外交、軍事、科技與金融層面過招後，連體育盛事亦成新武器。北京將在明年2月4日至20日舉行冬季奧運會，美國國務院日前忽然拋出「會與盟友商量抵制北京冬奧」言論，驚嚇各方未幾，華府又在不足24小時內自打嘴巴，美國國務院今日的我打倒昨日的我，否認曾討論抵制冬奧，小事也出洋相，美國新政府的全局思考、決策力與執行力都堪憂。

這宗自己打腫臉事件，暴露拜登團隊進退失據、毫無管治自信的一面，被共和黨政策挾持都不自知。自從新疆棉事件成國際話題後，失去政權的美國共和黨人便大肆炒作，該黨參議員羅姆尼首先發起杯葛冬奧，他的建議充其量只能算半杯葛，因他建議運動員可照到中國參賽，但政界及知名團體人士不應為北京政府抬轎，也不應到北京觀賽。

這個話題其後被共和黨人一棒接一棒繼續炒，連美國前國務卿、現在只是一名低薪打工仔的蓬佩奧都來抽水，他批評中國政府行為「惡劣（nasty）」，不適合主辦冬奧，並支持美國杯葛冬奧。心水清的人不難一眼看穿上述操作，這根本就是共和黨人的一次大合唱，意在發動輿論與美國民意，搶佔政壇話事權。但拜登團隊就是看不破，也無力掙扎，表現儼如共和黨的棋子一般，不但跟風大叫杯葛，智商不高的美國國務院發言人還嫌不夠力，拉了盟友國家落水。

拜登政府被共和黨人挾持一事，證明新班子對華政策已被共和黨主導及挾制，以致拜登政府要刻意表現強硬。事件中，日本最苦惱！因另一場東奧、即今年7月下旬舉辦的東京奧運正值拉客參賽關鍵期，美國若真的拿還有10個月才舉行的冬奧作文章，難保北京不會發動杯葛東京奧運的報復行動，日本恐怕先遭殃。就這樣，美國炒作的冬奧議題不到一天便蔫了，美國國務院不但火速跪低、自打嘴巴，還特別澄清沒與盟友國家具體討論杯葛冬奧，這話當然是講給北京與東京聽。就這樣，拜登新政府上任不足3個月，便大出洋相。證明面子是人家給的，「架」是自己丟的，這話實在有道理。