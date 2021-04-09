神州觀察：叫停吃播改喝播　為了賺錢對策多

上有政策，下有對策。內地早前以節約糧食、制止餐飲浪費為名，全面叫停網絡「吃播」亂象，並一度收到良好效果，惟網絡平台近期悄然掀起一股「喝播」風氣，大批主播被指在鏡頭前表演豪飲白酒、啤酒等酒水，以賺取流量，既不顧個人健康，又作出了錯誤示範，只是為求賺錢，誰又顧得了這許多？

正如內媒報道稱，這些主播雖有在鏡頭前擺放食物，但大多都是只喝不吃，有的甚至連食物也沒準備，完全是以挑戰酒量為賣點，一口氣便將一大瓶白酒喝下肚，以致喝到表情扭曲，嘔吐大作，男的女的都有，也是夠拚的。有醫生形容，此舉簡直是在拿命賺錢，想想「大胃王」又何嘗不是如此？至少從健康角度完全不值得提倡；而過量飲酒的傷害一般人也都知道，莫說會造成一些慢性身心疾病，其實暴飲導致猝死的情況亦不鮮見，估計哪天要是傳出有主播喝死當場的消息，想必也不會有人對此大驚小怪。

話說回來，酒也是糧食釀造出來的，而且坊間向有「一斤糧食二両酒」之說，說明這樣喝酒同樣浪費糧食，是否比「大胃王」更需要禁止？當然，此舉最大的問題還在於，這些主播自己賺錢不要命也就罷了，卻要向社會傳遞種種錯誤訊息，尤其對於缺乏一定判斷力的未成年群體來說，潛在危害絕對不容忽視，萬一小朋友跟着學怎麼辦？包括一些未成年人經不住網絡主播忽悠、打賞巨額錢款之事亦時有發生，叫停「喝播」行為勢在必行。

而要做到這一點，所有網絡直播平台便需率先履行自我監管責任，把好審查關，問題是，不少平台經營方被揭極不負責，因為他們也要賺錢，甚至與主播串通一氣，以分帳方式達致互利共贏，否則像一些涉及黃賭毒、低俗直播又豈能屢禁不止、氾濫成災？「喝播」問題亦是如此，各類直播平台被指不作監管，僅在相關影片底部標註「該行為存在風險，請勿輕易模仿」，其實就是做樣子，敷衍一時算一時而已，試想誰會傻到主動自斷財路？

更需看到，一些網絡主播為達賺錢目的，不但選擇害己害人的方式，就連動物也不放過，譬如有影片平台早前爆出讓寵物狗做「大胃王」，可憐狗肚撐得嚴重腫脹，乃至被主播強迫餵食辣椒，堪稱喪心病狂。事件背後又帶出另外一個值得思考的問題，亦即無供需不成市場、沒有買賣就沒有傷害，網上直播喝酒，不乏煽風點火、圍觀起哄的捧場客，否則便博取不到多少打賞；直播虐待動物同樣不缺圍觀者，這些看客豈非同樣缺德殘忍？以致在網上形成黑色產業鏈，虐畜視頻大行其道，無非基於變態的市場需求。