香港大律師公會根據香港《社團條例》註冊，是一個專業團體。然而，97回歸後，香港大律師公會逐漸政治化，把法律專業當成參與政治活動的工具，這個蛻變的背景是香港實施「一國兩制、港人治港、高度自治」。

對這一新的憲制框架，香港大律師公會有自身的政治立場，並以此對「一國兩制」框架下發生的政治問題、政治事件發表意見，施加影響。香港大律師公會表達政治立場，參與政治博弈，還不僅僅是發表口頭或書面意見，其業內的人員還組織抗議遊行、高舉標語牌、出席各種「場合」，他們的所為和香港一些「政治壓力團體」、黨團組織沒有甚麼不同。

這個蛻變過程，以2003年香港根據《基本法》23條自行訂立「國安法」為轉折點。在「反23條立法」中，香港一些大律師們表現最歡，其反對理由非常「政治」，指摘23條立法破壞「一國兩制」，破壞香港法治，把「一國」的社會主義引入香港，「給一國兩制穿了一個窿」，「香港法治已死」等等。

在這場政治博弈中，這些大律師們開始醞釀成立一個充當反對派的政黨組織。這些大律師們都是大律師公會的成員，有的還是領導者。他們後來成立的政黨——公民黨——和大律師公會在世人眼裏是有重疊性的、是合二而一的，讓人感覺大律師公會已成政治團體，不斷為公民黨輸送血液，公民黨在大律師公會中亦頗具分量。

從2014年，反對派包括公民黨發起的「佔中運動」到今次反修例暴亂、到《港區國安法》公布，香港大律師公會乾脆赤膊上陣，或不斷以公會名義發表聲明，或各位主席、副主席向傳媒發聲，明裏暗裏的為反中亂港張目。更有甚者，新當選的大律師公會主席、英國政客夏博義甫上任就攻訐挑戰國家法律，要求推動修改《港區國安法》。

香港大律師公會的這些表現，已違反了《社團條例》，與「法律專業團體」的性質相違背，失去了專業團體自我監管的能力和權力，應對這些問題嚴肅處理。