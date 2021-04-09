美國遏華無所不用其極，香港牌已經失效，新疆牌也注定無法得逞，接下來打甚麼牌？美國國務院發言人普萊斯漏了口風，指美國將考慮與盟友聯合抵制北京冬奧，這是美方首度作出相關表態，但幾小時後國務院又緊急澄清，否認已經具體討論或考慮抵制。

這是甚麼意思？很明顯，美國不是不想抵制北京冬奧，也許認為目前還不是時候宣布。北京冬奧是明年的事，東京奧運則是今年的事，如美國與其所謂的盟友此時宣布抵制北京冬奧，中國勢必也會對東京奧運作出相應動作，這些體育活動還有甚麼意義？參與原則是奧林匹克精神第一項原則，提倡「相互理解、友誼長久、團結一致、公平競爭」。冷戰時代美蘇陣營互相抵制奧運會，與奧運精神背道而馳，好不容易冷戰結束奧運恢復正常，西方又來攪局，硬是要將政治帶入奧運，與其如此，何不索性取消？

過去許多國家對舉辦奧運趨之若鶩，除了展示國家實力，也帶來龐大經濟效益。但時移世易，近些年奧運不但無法帶來經濟效益，反而造成沉重經濟負擔，許多舉辦城市債台高築，瀕臨破產。今屆東京奧運更是生不逢時，在新冠肺炎疫情下一再延期，即使最後勉強舉行，也無法招待外國遊客，單是門票損失就不得了，加上旅遊、酒店等相關行業的經濟損失，更難以計算。日本本想利用今次奧運振興一番，結果弄巧成拙，騎虎難下，奧運反而成為其最大負累。

北京冬奧的情況也許稍為好點，經濟負擔不至於那麼沉重，但同樣面對許多無法預測的因素。尤其西方國家充斥各種政治噪音，以人權為藉口抵制冬奧的呼聲甚囂塵上，美國國務院發言人無意中說漏了嘴，就是一個明顯信號，北京到底有何對策？老實說，舉辦這種所謂的「國際盛事」，既勞民傷財，又吃力不討好，今後還是少碰為妙。