全世界都關注，反中亂港大旗手、叛國禍港四人幫之首，壹傳媒黎智英的下場。黎現時多宗案件纏身，8月18日及8月31日兩宗非法集結案先後罪成及認罪，將會在下周五一併判刑，這兩宗案件刑期未可料，當然判監有可能。就算僥倖逃過牢獄之災，其他官司都陸續有來。

遠的有黎智英涉於2017年六四集會上，刑事恐嚇東方報業集團記者一案，表證成立但竟判無罪，律政司拖足半年，終於日前證實已入稟高院提出上訴。這半年來究竟發生甚麼事，實在無從稽考，律政司次次都是被鬧才辦事，是否對黎智英或其背後勢力有所畏懼？還希望這次上訴能夠彰顯公義，雖然實在來得太遲，前後已經差不多4年，人間翻了多少轉？踢一下，行一步，每次都要各界鞭策，令到市民覺得法治原來如此兒戲。

國安重犯黎智英有不少黃絲大狀撐腰，法律程序絕不能有所差錯，否則等於變相放生。涉及黎其餘3宗案件，包括另外兩宗非法集結案，分別是前年10月1日及去年6月4日案件，以及涉及違反《港區國安法》的勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪及欺詐罪等。黎因為觸及國安法而被撤銷保釋再收押已經超過3個月，該案兩項控罪定於本月16日下午再提訊，亦即是「818案」及「831案」接受判刑的日子，黎當日將要「趕兩場」，奔奔波波，出入法庭差不多成為定時約會，以其70多歲風燭殘年，如何捱下去確實令人懷疑。

黎惡貫滿盈，無論遭遇甚麼悲慘下場都是咎由自取，就算獄中終老，都不會有人同情。市民只是痛心，有不少年輕人受其荼毒，走上黑暴不歸路，被捕超過萬人，如果罪成三五七年刑期少不免，青年變成有案底中年，社會未來棟樑都倒下，這個城市還會有希望嗎？無論黎智英要坐多少年監，都補償不了他對香港造成的創傷。