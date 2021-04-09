近日警方使用流動攝錄機打擊交通違例事項，今年2月單在沙田區已發出逾4萬張告票，當中逾500張由流動攝錄隊發出。警方加強打擊違例泊車，本來無可厚非，但細看資料和政策後，是政府政策失誤。

現時全港約有2,600個停車場，約1,790個路邊車位，過半數為收費錶位。過去10年汽車登記增加46%到75.5萬架，泊車位約74.5萬個。表面上好像只欠一萬車位，不算多，錯了。理論每架車都需一個車位，但由於日間車子都跑出來，這裏停，那裏停，故此車位數量需要比車子數量多。而運房局局長陳帆曾說車子與車位的比例，最好是1比1.4或1.5，換言之，香港需要約105.7萬個車位，那是嚴重欠缺。當然有人會問，欠缺車位，是買車人的責任，不買這麽多車，就不需要這麼多車位。買了車，要政府負責車位，有無搞錯！無搞錯，政府有責任，是收稅後的責任，規劃上的責任和決定上的錯誤。

一、每年批多少車輛落地，是政府的權力，批與不批？政府應知道後果。二、近10年（2020年前）香港經濟上升，市民整體收入增加，有能力買車代步的人數也上升，故買車的市民比前增加。三、市民買車，要交首次登記稅，每年要交牌費，另外每次入油要交相當昂貴的油稅。所以政府應提供足夠配套設施予汽車使用者，如道路、保養和管理，更需提供足夠泊車位，包括家居停車位、公共停車場、路邊車位等。

四、政府近年不但減少了增加停車場，還取消尖沙咀中間道、中環美利道和油麻地停車場，令供應不足雪上加霜。現只餘下12個政府停車場約5,600個車位。五、車位供應，政府主要是靠發展商。在土地發展項目上，規劃一定車位供應，由發展商建造時一併完成，並由發展商或管理公司管理，由他們定月租、時租和收費，導致一些大廈只有月租，不設時租，又或有時租，但收費昂貴。六、在購物區和人流多的地點，如旺角、灣仔、元朗等，最新落成私人車位供應極少，一些新落成屋苑的單位和車位比例是49:1和18:1。相對10年前落成的屋苑的3:1至4:1相距很遠。政府車位規劃一直沿用19年前「第二次泊車位需求研究」做標準，而於2003年、2006年和2014年調低車位需求比例，但卻無控制增加發牌，最近運房局才知錯，一方面採用指標較高的標準計算，其次是豁免地下停車場計入建築樓面面積。

建議：一、非繁忙時間，容許某些原本不准泊車的地方泊車。二、摩天輪式車位。三、自動化智能車位。

泊車亂龍，政府有責。