橫眉冷看：同在一窩也相處不來-陳偉強 大學講師

近日，經常聽到對黃絲年輕人的負面評價，但不是出自親建制人士，反倒是從網絡黃絲意見領袖口中聽來的，實在教人哭笑不得。

話說有一對黃絲KOL，對，那是一對，不是一個，因為他倆是拍檔做時事評論節目的。兩位仁兄號稱是香港時評界中，網上點擊率第二高的紅人，排名則僅次於「燈神」。去年，實施《港區國安法》之後沒幾天，他倆便落戶英倫，在大洋彼岸，繼續鼓吹反中亂港。

他們的亂港事業不是只在嘴皮上說，而是出錢出力，在英國買物業，用以接濟出走的黃絲手足。初時，二人一腔熱情，呼籲手足們盡快逃離香江，奔赴自由國度，到達後有任何需要，他們自會照顧云云。

幾個月下來，這對黃絲KOL卻一反常態，在節目中不停抱怨出走的手足。說這些年輕人在金錢上對他們需索無度，稍為有滿足不到之處，就恩將仇報，四處造謠中傷。一幫手足住進他們購置的房子，兩個KOL管吃、管住還要管清潔。手足們吃過飯了，剩下的碗碟卻不會去清洗，堆成一座山，還是留着讓「恩公們」替他們去洗。

就算有手足肯不再白吃白喝，嘗試外出找工作，但不是嫌薪金低，就是嫌太辛勞，動不動就跟僱主鬧翻。鬧翻了還不算，更要找老闆的碴子，看公司有甚麼雞毛蒜皮的違法事件，就去舉報，跟你「攬炒」。「搞到依家英國啲僱主，聽到你係香港嚟嘅都怕怕。」呵呵！以上這句話可是黃絲KOL親口所說，我原文照錄而已。兩位剛宣布，由現在起不再接待新的逃亡手足，以後你走你的路，他們走他們的。唉！我老早說過，香港黃絲最大的問題，不是出在政治理念，而是出在品格上。彼此同在一窩裏也不能和平相處，更不懂得知恩報恩，這樣的人，還談甚麼拯救社會？