本港鼠患嚴重，18區淪老鼠樂園，尤其最近嘅做騷封區行動更自暴其短，被本報連環踢爆舊區如油尖旺一帶，三無大廈之天井垃圾堆積如山，鼠患嚴重。2019年全年嘅整體鼠患參考指數係4.2%，創下10年來新高。鼠患最嚴重嘅區域，通常係灣仔、觀塘、油尖區。

疫情嚴峻期間，多個街市被揭鼠患嚴重，食環署曾煞有介事封街市，又進行所謂深層清潔消毒和密集式滅鼠，嘩！咁多招式，老朽心想，今趟啲鼠輩，即使識飛或有金剛護法，睇怕都難逃一劫！誰知本報記者去過多個街市巡查，發現啲老鼠經「深層清潔消毒」後，變得更活力四射！好似紅磡街市啲老鼠，竟日光日白都到處追逐，檔販形容鼠患如「死症」！仲有荃灣及黃大仙區街市亦未見改善，老鼠晚晚如穿花蝴蝶，忙到呢！

為何食環署滅鼠愈滅愈有？唔通佢哋食得多街市隨地擺放嘅豬殼？「氣壓滅鼠器」唔係用來滅鼠而係幫佢哋按摩？否則點會一隻老鼠都捉唔到？民間自製「捕鼠神器」更有效，用個水桶一卷保鮮紙都輕易捉到10隻8隻，又話捉隻老鼠成本要成4,000個大洋，喺香港做鼠輩，都幾有「身價」喎，點捨得走！於是大鼠戊型肝炎個案已累計增至15宗，佔全球逾九成，問你服未？老朽建議個代表香港嘅「飛龍」標誌換上「碩鼠」標誌，名正言順也。

呢輪警察不必忙於防黑暴，多咗出嚟整頓交通，派多咗啲「牛肉乾」，之不過，原來都要幫手捉老鼠！話說香港仔田灣邨田澤樓一姓劉住戶，驚見廚房出現一隻長逾6吋大老鼠，通知保安希望向食環署求助滅鼠，期間引起爭執搞到要報警，兩警趕至，了解情況後幫手追查鼠蹤並企圖滅鼠，又戴手套，又用伸縮警棍及長柄晾衫叉，經過一輪追逐及搏鬥，失敗！不過戶主都好感謝警方相助！因追殺一隻老鼠而建立警民關係，真係始料不及！