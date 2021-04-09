近期，江蘇鎮江一樁盜竊洋酒案引發全國關注。這樁「奇葩」案件的確拍案驚奇，4名罪犯多次犯案，總計盜得15瓶洋酒，折合人民幣近5,000元。而法院以有「立功、自首」情節為由，僅判處罰金，名副其實的略施薄懲，罰酒3杯。原來，4名罪犯不是東土大唐人士，而是洋人。但又並非「八國聯軍」，而是4名來自非洲贊比亞的留學生。

按理說，能到他國留學，理應有一定修養，卻淪為竊賊，而且其中一名罪犯，2017年就居留證件到期，一直非法滯留。新冠疫情期間，內地全民皆兵，不少沒有暫住證的國人被遣送老家。而「非洲朋友」竟可優哉游哉地滯留。要說不是當地有意縱容甚至刻意逢迎，恐怕沒人相信。

鎮江只是一個3線城市，在江蘇省內14市中尚且排名倒數第4，並非甚麼國際大都會，居然贊比亞人不遠萬里前來留學，聽起來真是匪夷所思。其實這一點不奇怪，江蘇最北部的徐州，2019年曾一次遣返了9名吸毒留學生，全部是來自盧旺達、埃塞俄比亞等非洲國家。

原來，中國這些年推進援外，一方面在國外援建項目，另一方面招納亞非拉國家人士來華留學，目的是培養對華友好力量。每年耗費大筆公帑，給予這些洋學生豐厚待遇。因此，各省都爭相招錄此類洋學生，以便申請資金。僅徐州礦業大學，一所三流學校，就有500多名非洲留學生。

其實，對貧困國家進行教育文化方面的適當援助，並非不可以，但至少要有底線。一來，要量力而行，不能徒耗財力物力；二來，要堅持一定的選拔標準，招徠品學兼優的可造之材，不枉費心血。然而從頻繁爆出的案件來看，這些非洲學生卻是在中國花天酒地，靠吸毒、泡妞、盜竊、夜店打發時間，像這次「鎮江四人幫」，中國人花錢請其來唸書，卻招徠一窩竊賊，開門揖盜。中國學生憤怒地斥這類人為「洋垃圾」，豈是無因。

內地學校課本經常這樣寫：舊中國積貧積弱，外國人在中國享有治外法權，奸淫擄掠，胡作非為，中國人是二等公民，備受歧視欺壓。但那時候，洋人船堅炮利，中國的確落後，不得不忍氣吞聲。而現今，中國已躍居世界第二大經濟體，航空母艦、核潛艇、洲際導彈一個不少，敢在阿拉斯加痛斥美帝。反觀一些連吃飯都成問題、名不見經傳的非洲小國，其國人卻能在中國耀武揚威、作威作福呢。

在這些「洋垃圾」面前，中國人再次成為二等公民。他們住高級公寓，中國學生住集體宿舍；他們免交學費且有高額補貼，有人甚至寄回非洲老家作家用，而有些中國寒門學子靠同時打3份工賺學費。最爆炸性的醜聞，是山東大學居然公開為每位洋學生招募3位學伴，而且註明「異性需求」。遼寧科技大學設立留學生專用閱覽室，武漢大學充電樁「僅限國際學生」，不准中國學生使用。「華人與狗不得入內」重演，「洋垃圾」朱門酒肉，國人吃糠咽菜。此類荒唐事，實在該休矣。