世界視線：槍械問題成頑疾　拜登應對有何方

美國總統拜登日前公布首輪收緊槍械管制的措施，包括加強管制沒有商業登記編號的所謂「幽靈槍」、暫時禁止具威脅性的人持槍，並將提名支持槍管的奇普曼擔任美國煙酒槍械管理局局長。

正如拜登形容，目前美國每天都有如此多人淪為槍下亡魂，槍械暴力已成為一種「流行病」，令美國在國際社會上尷尬。事實上，拜登拿「幽靈槍」作為槍管的第一炮，充分顯示美國槍械氾濫的嚴重性。年前有報道指，犯罪分子藉地下槍械製造商逃避背景調查，特別是在槍械管制相對嚴格的加州等州份，「幽靈槍」尤其猖獗。

令情況更糟糕的是，隨着網上零售商和視頻網站的興起，人們很容易獲得裝嵌槍械的資訊。要裝嵌一支AR-15式步槍，人們只須透過3D打印機製作，再花幾個小時，便可以成本兩倍以上的售價在黑市轉手。

問題是，「幽靈槍」到底有多少，官方也說不出個所以然來。拜登下令有關當局，提出2000年以來有關國內槍械走私情況的首份全面報告。換句話說，在過去超過20年來，一方面是嚴重槍擊案件無日無之，白宮哀悼的國旗降了又降；另一方面政府卻對槍械氾濫的情況聽之任之，到現在才想到要「追落後」，不亦晚乎。

拜登宣布掌管煙酒槍械管理局的人選，但原來自2015年以來，該局局長人選一直未獲得聯邦參議院同意，足見槍管問題非常敏感。共和黨籍的德州州長艾博特猛批拜登的命令，是「新自由派再次試圖奪取國民的擁槍權」，指該州絕不會效法；而跟共和黨關係密切的全國步槍協會亦揚言將會「抗爭到底」。這正是美國禁槍寸步難行的關鍵所在。1996年澳洲塔斯馬尼亞阿瑟港發生嚴重槍擊案，造成超過30人死亡，政府事後回購國內槍械，國民積極配合，部分人更自發「繳械」。反觀美國，每有嚴重槍擊事件，槍店卻是大排長龍，供不應求，與槍械有關的「概念股」更是表現優秀。從這個角度看，美國槍管失敗，民眾也要負相當一部分責任。