正論：減薪騷無聲落幕　廢官僚繼續自肥

「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，正是今日香港的寫照。當失業率高達7.2%的17年高位之際，基層市民朝不保夕，三餐不繼，偏偏我們尊貴的特區政府高官，不僅繼續享受冠絕全球的高薪厚祿，去年因為疫情打擊被迫共度時艱的減薪一成措施，亦在無聲無息之中落幕。僅特首林鄭月娥，已悄悄於逆市回復原來高薪至約42.33萬元，正是好官我自為之，哪管洪水滔天！

眾所周知，去年4月疫情迭爆，林鄭及一眾司局長卻被揭發疫市加薪，本來薪酬已比西方元首更高，林鄭竟仍獲加12萬元年薪，激起輿論嘩然。鑑於民怨一發不可收拾，港府不得不提出特首及司局長減薪一成、維持一年以息風波。惟這班庸官即使減薪一成，薪酬仍是世界級，單是林鄭仍維持近40萬元月薪，僅低於新加坡總理李顯龍，根本荒謬，詎料更荒謬的事還在後頭。

一年彈指即過，林鄭即急不及待回復原來薪酬，而且鬼鬼祟祟，沒有公布，要不是有立法會議員於特別財會提出書面質詢獲特首辦回覆，人們也不知道特首早已悶聲發大財。逆市「加薪」後，特首月薪由39.06萬元調整至約42.33萬元，每月增加約3.27萬元，升幅約8%，高於今年預計的1.6%整體通脹率，亦比去年公務員薪酬趨勢調查的1.68%高級公務員加薪建議高得多。儘管特首與問責局長薪酬不是與公務員掛鈎，現在亦只是回復舊觀，但本港經濟仍是疲不能興，基層苦不堪言，此舉依然予人吃相難看之感，不解民情都不足以開脫，說是殘民自肥也不誇張。

爾俸爾祿，民脂民膏。香港正經歷無比艱難時期，失業及開工不足正在蠶食基層，社會怨氣愈來愈大，隨時轉化為危害社會穩定的計時炸彈。偏偏港府不是大手筆開倉紓困，反而斤斤計較，不僅財政預算案全面減糖，勞福局局長羅致光更堅決不肯設立失業援助金。林鄭等高官對於民間疾苦置若罔聞，自肥卻不甘後人，叫納稅人情何以堪？

俗語說，泥水佬開門，過得人過得自己。港府庸官不妨捫心自問，這數年來有做好自己份工嗎？林鄭固然是無能的代名詞，其手下一樣是窩囊廢。單是一個食衞局局長陳肇始，去年祭出全日禁堂食令，打工仔被迫在酷熱有雨的天氣下狼狽跪地開餐，衰過乞丐，激起全城怒火，她才如夢初醒「原來咁多市民要返工」，翌日收回禁令，令人瞠目結舌。至於其「張弛無道」的防疫措施更是玩殘市民和商戶，香港在其領導下抗疫逾年無功而還，疫情欲斷難斷，中港通關無期，連接種疫苗亦搞到一鑊泡。更不必說，民望長期「墊司底」的律政司司長鄭若驊只出糧不做事，法治敗壞，庇奸護惡，這些人賴死不下台也就罷了，為何至今仍不肯大幅減薪以示與民同行？

正如本報一直指出，港府庸官止暴無能，抗疫無計，振興經濟無方，整個社會百廢不興，民不聊生，根本不值得收這份高人工。特別是對比一橋之隔的澳門和深圳，疫情早就清零，香港卻到今日仍在疫情泥沼不能自拔，更見管治班子無能，別說減薪一成，減薪一半都不足以平民憤，遑論逆市調薪？

更不堪的是，港府不僅殘民自肥，對手執鐵飯碗的公務員同樣愛護有加。公務員事務局回覆立法會特別財會的書面提問稱，今個財政年度預留2.46億元，獎勵逾4,500名公務員旅行，獲獎勵公務員可與一名親友同行，二人最多獲5.5萬元資助，可於疫情緩和後出發，獎金報銷限期延至明年3月底。儘管港府強調獲獎勵的公務員必須符合許多條件，而且是固有措施，但人們實在不明白，目前香港亂象多多急須解決，連通關都成問題，到底公務員有何迫切性趕着旅遊玩樂？更何況用納稅人的血汗錢埋單？

當然，港府嫌貧愛富，善財難捨，市民早已見怪不怪。君不見，惠民政策永遠錙銖必較，市民失業固然你死你事，開工不足被迫放無薪假更是「工作分享」；巴士申請加價即批，市民失業求援即拒，甚至連南亞假難民的待遇都勝港人一籌，8年花費69億元公帑供養，庸官眉頭不皺一下。現在還要先天下之樂而樂，高官調薪快人一步，公務員公帑旅遊未出發先興奮，寡廉鮮恥，莫此為甚。

回歸接近24年，人心沒有回歸，反而離心離德，移民潮再次湧現，足證哀莫大於心死。特區形同死城，一班垃圾官僚猶在歌舞昇平，難怪多達150萬港人用腳投票，今生不做香港人！