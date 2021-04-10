神州觀察：愛犬掉落野狼谷　主人疏忽難原諒

不少科學研究證實，現時的犬類動物是由狼馴化而來，具體或可追溯至人類踏入農耕社會之初，甚至更早的狩獵時期，如今雖已進化成兩個不同支系，卻抹不掉同宗同源的事實。許是出於認祖歸宗情結，近日新疆昌吉州一名女遊客往「野狼谷」遊覽期間，於觀景台上將帶來的貴婦犬抱起並舉高，想讓愛犬見識一下曾經的同類，誰知一不小心失了手，以致愛犬直墮狼群，瞬間遭撕咬而亡，繼而淪為美餐，實是悲慘。

據指新疆現時有着不少以保護野生狼群為出發點的救助基地，涉事「野狼谷」便是其一，然而既是野狼，勢必野性難改，更加分辨不出已經馴化成犬的「同宗」，眼見貴婦犬從天而降，群起撕咬爭食不過是本性流露，與狼無尤。但人類狗主斷無理由想不到這層，對於自己的某些舉動應有能力預見到後果才是，況且如一些網民批評稱，帶狗出遊竟不拴狗繩，跟了這樣的主人只有認倒楣；甚至有人質問，若是這樣抱孩子一起參觀，後果哪裏敢想？

說到底，這樣的狗主實在有欠責任心，亦不能算作愛狗之人，縱然有人目擊到其當場痛哭，又能如何？畢竟有些疏忽會是致命性的，狗命也是命，所以出了這種事，真正的愛狗人士斷然不會原諒。既然不是真心愛狗，更需奉勸這類人別再隨隨便便養狗，包括其他寵物亦是如此，也好讓多一些動物免於被傷害，同時減少些作孽機會，像早前爆出的共享貓狗、動物活體盲盒等現象為何紛紛遭抵制？原因就在這裏，豈能以「玩不起別買」作打發，或為方便某些「一時興起」之人試養？

事實上，正是因太多假愛心人士的存在，已然成為流浪貓狗大量出現的重要原因之一，有的屬「一時興起」之後興趣消失，便將買來的寵物隨手拋棄；有的則是因寵物生病或致傷致殘，從而生出嫌棄之心。正如新冠疫情初期傳出寵物會傳染病毒給人類，一時間居然爭相棄之不顧，棄於荒郊野外還不夠，不少主人更將貓狗從高樓拋下，搞得屍骸滿地，血肉橫飛，何其自私殘忍？一個個貌似喜愛動物，關鍵時候竟然理智與常識全失，愛的不過是自己的小命；反而現實當中有不少忠犬救主、不離不棄之事，叫人情何以堪！

再如早前發生在廣州那起將柴犬拔牙的駭聞，涉事狗主聲稱是柴犬咬了朋友，需防範其再去咬人，不得不為之，此說實在荒唐，當真除了拔牙再無其他辦法可想？顯然不是，問題就在於，有些人根本沒將動物當作生命看待，至多視作低等生命，並為有別於低等生命的存在倍感優越，進而覺得自己是地球的唯一，可以主宰任何其他生命，乃至肆意摧殘殺戮。只是若連區分人與動物的惻隱之心也不具，又何以為人？