功夫茶：台鐵慘劇即問責　港鐵醜聞官逍遙

賞足榮而罰可畏，智者知榮辱之必至。之不過，在香港當高官，完全可以不知「罰可畏」這回事，只要膽大面皮厚，深明厚黑之道，咁就好官我自為之，快活似神仙，笑看花開花落、雲卷雲舒！係高薪廢柴又如何，吹得我脹咩？

呢嗱，現成例子就在眼前，台灣花蓮早前發生台鐵太魯閣號出軌慘劇，造成嚴重死傷，地區交通部長隨即表示，會喺搶救工作告一段落後問責下台。呢種係「知恥文化」，日本、南韓時有所聞，佢哋會因慘劇事故深深怪責自己，除了引咎下台，「愧對國民、深感不安」向國人致歉鞠躬外，有些愛惜自己名節、關注自己言行操守嘅，甚至會自殺！這在日韓社會，也見怪不怪。

反觀香港，空有問責制度卻從不見有高官做錯嘢而下台，反而無能而升職加薪就時有所聞。大家有眼睇，港鐵沙中線工程造假醜聞被揭3年，專家顧問團最終報告揭發嘅連串工程問題，真係多如天上繁星，好似涉剪短鋼筋、未扭入螺絲帽、擅改設計、亂改紀錄等，阿哥，都真係改到阿爸唔認得阿媽咯！難怪有議員批評沙中線醜聞證據確鑿，卻無人要面對刑責，更無高官問責，唔通香港官場文化，做錯事，錯到離罩脫軌，都可以當乜事都冇發生過？咁仲成世界嘅？

香港啲問責高官，厚顏無恥之餘，至叻係卸膊，連眼濕濕、扮憂鬱都嫌費事，嗰位要睇報紙先知發生咩事嘅運房局局長陳帆就來一招「大力靠推」：事件已轉交執法單位處理，部分案件已進入司法程序！咁就想金蟬脫殼，乜都唔關自己事？至於港鐵行政總裁金澤培就話啦，已透過內部紀律機制處理，與工程相關嘅總監及總經理都已離職，港鐵已重整架構，加強監管及員工培訓，擺明就係想模糊焦點。港鐵沙中線搞出咁大壇「蘇州屎」，正如有議員話齋，港鐵表現惡劣，政府應嚴厲問責，不可輕輕放過。

所謂「問責」，並非一味靠推，而係要勇於反省、敢於承擔，唔係只知逃避責任，只想大事化小，小事化了！庸官怠政誤事仲戀棧權位，根本不知羞恥為何物！呢單嘢如果發生喺日本、南韓，功夫茶相信必有政要已切腹一死以謝天下，愧對國民也。依家港鐵仲有不少疑團未解開，好似主鋼筋用多咗一倍，多位議員質疑港鐵藉此乘機推高造價。

要言之，港鐵管理問題叢生，政府監督一塌糊塗！依家仲話明年成立鐵路署，有議員狠批根本不能解決問題，反而提供升職途徑，唔通真係「壞孩子有糖食」？庸官劣政，不必下台，竟然仲有「升職途徑」？高薪廢柴，只要把自己當根葱，往裏一看全是空！阿哈，腦海一片空，工作好輕鬆！香港幾好都有，點捨得走！