美國及歐洲一些右派政府與政客呼籲對抗中國，維護他們的共同價值觀，看似蠻有道德，說得冠冕堂皇，充滿正義感。可是稍懂歐美歷史的，便知道完全不是這回事。

從16世紀開始，也包括文藝復興期，歐洲的歷史是所有國家都參與帝國主義，開始時像英國朝野化身海盜，葡萄牙洗劫西非的黃金、奴隸。其後幾百年直至20世紀歐美劫掠、侵略其他國家，擄奪別國人民為奴隸，強迫奴隸世代奴役，任意殺害欺凌。在所謂「發現」的新大陸、舊大陸，為奪取當地財富資源，肆意殺戮。種族滅絕、反人類的罪行罄竹難書。

即使他們信奉基督教，對本國人民是如此，對歐洲以外其他人民更如此，戰爭、侵略、殺戮、劫掠、奴隸制，在各個文明的歷史裏都是少見，受害的人民數以千萬計，用上帝之名也掩蓋不了他們的邪惡。

或許，歐洲文明是繼承希臘、羅馬的奴隸制，一脈相承，日耳曼民族的取代羅馬的拉丁民族，更多了野蠻暴虐的因素。而美國在美洲大陸的種種行為，一是滅絕原居民，轉為奴隸社會，對非白人的歧視排斥，至今仍存。二是以戰爭起家，與歐洲各國爭奪殖民地，並不是愛好和平的新民族，反而把歐陸所有的壞品質傳承過來，集其大成，也發揚光大。歐美的殖民地至今仍有不少繼續下來，不願放棄，正反映出他們沒有悔過，還留戀殖民地時代的風光。

歐美的共同價值觀，在世界大戰中，無論是法西斯主義或反法西斯主義，本質相類，只是分贓不勻，自相爭奪打起戰爭來，爭奪的是別人的土地、別人的資源，還是不脫強盜本色。

假若歐美不說共同價值觀，我們還以為殖民主義、帝國主義過去了。歷史教訓斑斑，不可再續。因為中國復興，受到挑戰便重提共同價值，便是殖民主義、帝國主義的幽靈還在，不僅在美國，也在歐洲，歐洲各國還未吸取兩場大戰的教訓，還試圖復辟他們歷史上醜陋的一章。

不翻歷史，我們可以被他們冠冕堂皇的假歷史所騙，翻開歷史，即使是他們本國歷史學者的記述，也是罪證斑斑，無可抵賴。

歐美的問題，是以為世界還是任他們主宰、指揮，其他人如他們所以為是愚蠢無知，任他們扭曲歷史和現實。可惜他們忘記現在已經是21世紀，反帝國主義、反殖民主義已經上百年了。特別是中國的復興，提出了歷史的反證，也因而翻開歷史的真相！共同價值觀者，不過是一群強盜企圖逆反歷史潮流。