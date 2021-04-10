日前，解放軍航空母艦遼寧號編隊在台灣周邊海域「擺陣」訓練，出現大陸、台灣、美國軍機同時飛抵台灣西南空域對陣的罕見局面，解放軍是「運8反潛機」、「空警500預警機」、「殲10戰機」、「殲16戰機」，台灣方面是「經國號戰機」，美國方面是「EP3E偵察機」。

與此同時，美國海軍神盾驅逐艦麥凱恩號穿過台灣海峽。就在當日，台灣的國防部宣布本年度「漢光37號」演習詳情，陣仗空前，主旨是設想解放軍就在本年度攻打台灣，台方將動員逾8,000名後備軍人參與，是去年的8倍。台方宣稱，這次演習是以最嚴苛的敵情威脅模擬各種攻台的可能行動，之後將是實兵演訓，「舉行三軍聯合防衞作戰演習」。

在今次陸台美軍機「對抗」和台灣公布「漢光37號」演習詳情之前，大陸官媒發文，警告打擊「台獨」要「殺雞用牛刀」。此話當對台美刺激不小，似感戰事已在眉睫，開戰就在「本年度」。為了顯示自己並非是「雞」，就要8倍增兵軍演，就要以最嚴苛的敵情威脅模擬大陸攻台訓練軍隊。以為如此這般，就能把自己迅速變成一頭狼、一隻虎，可抗共軍之牛刀也。

特朗普敗走後，台灣當局曾經忐忑不安了一陣子，以為拜登可能不會像特朗普一般「全力支持台灣」。這陣子，蔡英文之流可以放心了，山姆大叔讓台灣吃了定心丸。拜登政府對台灣支持的力度比特朗普還大，原先有些蔫的台灣當局又支楞起來了。須知從來就是美國的態度決定了台灣的態度，從老蔣到小蔣、到李登輝、到實現政黨輪替，都是如此。

對此，台灣方面從老蔣到小蔣時期是有些不甘心的，有過一些「小玩鬧」，李登輝之後就絕對溫順如羊。他們也知道老美未必靠得住，一直拿台灣「當槍使、當提款機」，美國在兩岸問題上的玩手段，會給台灣帶來更大的災難，但他們就是不能不死跟老美，因為他們的一黨私利、一域之利超過千百萬人民的福祉，超過中華民族的整體利益。

他們寧可讓老美幫手把台灣搞爛，也絕不想國家統一。