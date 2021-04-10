英國政府日前隆而重之地宣布推出「香港BNO融合計劃」，撥款4,300萬英鎊（約4.6億港元），說要協助透過BNO簽證移居的香港人融入當地生活，尋找工作、住屋及學校等，令人啞然失笑。這點錢有甚麼用？能幫助幾個人？內政大臣彭黛玲還自賣自誇，形容此計劃是史無前例及慷慨，真可謂井底之蛙。甚麼叫慷慨？香港政府每年用在假難民身上的金錢都遠遠不止此數，單是過去7個年度就花了60億港元，這才叫慷慨。由此可見，英國二等公民的待遇還不如在香港賴死不走的假難民。

說穿了，英國從來不是真正關心香港人，只是想通過BNO吸納香港資金和人才，這種陰謀詭計也許只能騙騙那班無腦黃絲。英國內政部推算未來5年將有約32萬名港人移民英國，近半將於今年成行，帶走2,800億港元資金，這才是其真正目的，但能否實現，目前言之尚早。畢竟英國並非某些人想像的那麼美好，工作、居住和生活都不容易，有錢的可以做寓公，沒錢的只能做廉價勞工。問題是，許多黃絲青年嬌生慣養，在香港不可一世，到英國過唔到世，恐怕連廉價勞工也做不了。

很簡單，如果英國真的是移民天堂，許智峯不會拖家帶口敗走澳洲。正如有人所說，一個小池塘難藏兩隻王八，英國已有羅冠聰，許智峯再也沒有利用價值，被拋棄不足為奇。沒錯，這種小政客沒有甚麼真才實學，在香港靠政治吃飯，靠做騷吸引眼光，離開香港後甚麼都不是，可能連洗大餅也不會，怎麼可能養家餬口？有黃絲KOL尚且看不慣手足白吃白喝，揚言各走各路，何況英國政府一向自私自利，豈會白養一群廢物。

天下沒有免費午餐。英國口口聲聲支援港人，到頭來口惠實不至，只是以所謂融合計劃、撥款4,300萬英鎊忽悠黃絲，連小恩小惠也談不上。都說英國人虛偽、自私、小氣，確實不假。