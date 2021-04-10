中港封關逾年，影響巨大，不但阻礙經濟復甦，亦令不少家庭分隔兩地，通關刻不容緩，但操之過急，也會前功盡廢。本港疫情剛回落之際，港府便急不及待乞求通關，「回港易」計劃原本讓滯留廣東省及澳門港人返港可免坐疫監，將會擴展至內地其他城市，更放風會推出「來港易」計劃，讓內地人士來港豁免檢疫。但內地近日疫情反彈，此時放寬中港檢疫限制，抗疫逾年恐怕功虧一簣。

據悉，內地人如果取得配額，來港毋須坐14日疫監，可是病毒潛伏期隨時多於14日，造成防疫穿窿。內地過去一周幾乎每日都錄得雙位數確診，過去兩周共有本土病例77宗，較香港同期的26宗多出近兩倍，連上海、北京及天津等大城市都有輸入病例。而「回港易」一旦擴展至廣東省以外的城市，多數經飛機抵港，航班上存在交叉感染風險。再者，就算內地人來港免疫監，他們回家的時候，是否同樣免疫監？這方面香港話不了事，只是聽從別人安排，看人家面色，現階段看來是自作多情罷了。

本港疫苗接種計劃進度不似預期，只有約50萬人打了針，僅佔全港人口不到一成，要達到群體免疫階段還有遙遙長路。這個時候根本沒有資格放寬檢疫。官員就算自己沒有用腦去思考，也可以用眼睇，用耳聽，人家如何對待港人，有沒有免隔離，就知道本港疫情是否到了安全地步。

全世界都想做生意想通關，泰國率先分階段開放城市景點，當然大前提是外國人對泰國疫情要有信心，尤其是去完泰國之後，返回自己國家要否坐疫監？相信這是各地政府在通關前必須解決的問題，這方面講求對等性，斷不能「你放寬我繼續收緊」。香港政府即使不介意不平等通關，內地人若回程要坐疫監，相信也不會領你情，這種形式通關又有甚麼意義呢？